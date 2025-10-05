La sindaca di Genova, Silvia Salis, è intervenuta nelle scorse ore alla Leopolda, l'iniziativa politica promossa da Matteo Renzi a Firenze. Nonostante la sua presenza fosse formalmente legata al suo ruolo di prima cittadina, il suo discorso ha toccato anche la politica nazionale. Salis ha incentrato il suo intervento su due temi principali: l'unità del campo progressista e la necessità di una visione a lungo termine con la proposta di un Ministero del Futuro.

L'appello all'unità e l'esempio di Genova

Il passaggio più incisivo del suo intervento è stato l'esplicito appello all'unità come elemento vincente per il centrosinistra, citando l'esperienza della sua elezione a Genova, strappata nella scorsa primavera al centrodestra.

La sindaca ha affermato in modo diretto: "L'unione è la forza della classe dirigente del centrosinistra, una classe dirigente che la destra non ha". Salis ha individuato nella "corsa alla differenziazione" il maggiore errore commesso in passato dal suo schieramento, un approccio che "non produce risultati". La ricetta proposta è invece chiara e pragmatica: "Bisogna concentrarsi su ciò che ci unisce. A Genova ha funzionato e lo consiglio a tutti".

Questo messaggio è stato interpretato come un segnale inviato a tutte le componenti del campo progressista, dal Partito Democratico fino alle forze più a sinistra come Alleanza Verdi Sinistra (AVS), ma anche al Movimento 5 Stelle.

La Proposta del Ministero del Futuro

Oltre al tema dell'unità, Silvia Salis ha presentato una proposta politica di forte impatto: l'istituzione di un Ministero del Futuro.

Secondo le sue intenzioni, questo dicastero dovrebbe essere essenziale per affrontare le sfide della contemporaneità senza la limitazione del consenso immediato. Il ministero dovrebbe agire in modo trasversale, concentrandosi su ambiti che superano le competenze dei singoli dicasteri, come l'Intelligenza Artificiale e la digitalizzazione. Riguardo quest'ultima, Salis ha espresso la necessità che il processo sia intrinsecamente democratico, trasformandosi in uno strumento per "ridurre le differenze" tra i cittadini e non per "amplificare i privilegi".

La sindaca ha inoltre definito la sua visione del metodo di governo, affermando: "Governare non significa gratificare gli elettori di oggi... Ogni grande scelta sappiamo che può nascere tra i fischi del presente, ma può prendere poi applausi in futuro".

Prospettive politiche

Nonostante Salis abbia ribadito di voler "restare a Genova" e di non inseguire "carriere romane", l'attenzione mediatica suscitata e il tenore del suo discorso hanno inevitabilmente alimentato il dibattito sul suo futuro politico. L'intervento alla Leopolda può aver quindi ulteriormente accreditato la sindaca come una potenziale figura di sintesi all'interno dell'area centrista e riformista, capace di dialogare con le diverse anime del centrosinistra.