L'ultimo sondaggio SWG del 13 ottobre 2025 fotografa un quadro di relativa stabilità. Non ci sono grandi variazioni tra i primi tre partiti italiani: Fratelli d'Italia conserva il dato di sette giorni fa, restando ovviamente al primo posto con il 30,8% e dando segnali di grande solidità. Meno bene il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle, seppur in lieve flessione di pochi decimali. Tra le altre forze politiche si segnala il calo di Forza Italia, e la timida risalita di Italia Viva.

Il sondaggio SWG del 13 ottobre

Come di consueto il sondaggio del lunedì di SWG per il Tg di La7 fotografa le intenzioni di voto in questi ultimi giorni.

Non ci sono grosse sorprese in atto.

I numeri, annunciati durante il consueto appuntamento del tg di La7 delle 20, sono grossomodo stabili per la maggior parte dei partiti. Fratelli d'Italia resta al primo posto, senza variazioni rispetto a sette giorni fa. Con il 30,8% il partito di Giorgia Meloni si conferma come la prima forza politica italiana e risponde bene nonostante i momenti non facili delle ultime settimane.

A livello politico infatti il governo Meloni è stato messo a dura prova dalle grandi manifestazioni di piazza che hanno attraversato l'Italia nelle ultime settimane, con lo sciopero generale del 3 ottobre. Grandi manifestazioni che hanno avuto una buona partecipazione popolare legata all'andamento della missione umanitaria Global Sumud Flotilla.

Ma nonostante questo, e nonostante gli attacchi delle opposizioni in vista della prossima finanziaria, il partito della premier tiene e sfiora il 31% dei consensi.

Il dato dei partiti italiani

Il Partito Democratico si conferma il primo partito di opposizione ma non riesce a rosicchiare decimali a FdI. Il partito di Elly Schlein per il momento orbita poco sotto il 22%, fermandosi al 21,8% e scendendo di un decimale. Neanche il Movimento Cinque Stelle brilla particolarmente: il partito guidato da Giuseppe Conte cala così di due decimali, fermandosi al 13,4%. Sarà interessante vedere come varierà nelle prossime settimane il dato, tenendo conto dell'andamento delle elezioni regionali che possono dirci qualcosa di più sul nodo delle alleanze.

Tra gli altri partiti la Lega è in leggero calo con l'8,7% (-0,1) e così anche Forza Italia con il 7,8% (-0,2). All'opposizione stabile il dato di Alleanza Verdi Sinistra che si conferma con il 6,8%, in crescita Azione con il 3,1% (+0,1) e anche Italia Viva con il 2,4% (+0,2). Infine c'è PiùEuropa con l'1,9% (+0,1). Cresce il dato degli indecisi: in una settimana si passa dal 31% al 33% degli intervistati al sondaggio SWG.