Il sondaggio SWG del 15 dicembre 2025 fotografa un quadro politico senza grandi stravolgimenti. Nella rilevazione odierna il partito di Giorgia Meloni compie un piccolo passo indietro e si porta al 31%, restando comunque il primo partito italiano. All'opposizione è buono il dato per il Partito Democratico, che appare in buona forma. Salgono gli altri partiti di centrodestra.

Fratelli d'Italia sempre primo partito

L'ultimo sondaggio SWG del 15 dicembre 2025 segna un lieve passo indietro per Fratelli d'Italia. Dubbi non ve n'erano sul consenso alla premier e al suo partito e i dati annunciati durante il tg di La7 delle 20 non sorprendono affatto.

FdI resta in solitaria il primo partito italiano, con un distacco molto ampio sui partiti di opposizione che inseguono a debita distanza. Tuttavia scende al 31%, perdendo due decimali rispetto a sette giorni fa.

Bene gli alleati del centrodestra. Forza Italia infatti guadagna decimali: il partito di Antonio Tajani si attesta all'8,1%, guadagnando due decimali. La Lega invece è all'8,4% (+0,3). Da ultimo Noi Moderati di Maurizio Lupi con l'1,1% (-0,1). Sono state settimane complicate le ultime, ma i partiti di governo non hanno subito finora grandi contraccolpi.

Dopo le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto la premier ha avuto alcuni dossier difficili da risolvere, e tra tutti questi c'è la complicata trattativa per cercare di fermare la guerra in Ucraina.

Ci sono questioni interne al governo, come il sostegno militare ed economico all'Ucraina, che sono elementi di attrito nella maggioranza. E di recente anche le parole molte forti usate da Meloni ad Atreju contro le opposizioni confermano come il dibattito politico abbia raggiunto toni piuttosto aspri.

Sale il Partito Democratico

In linea con i recenti sondaggi politici il Partito Democratico appare in buona forma. Il dato di oggi è positivo e vede il partito di Elly Schlein al 22,3%, con un salto in avanti di tre decimali. Dopo le polemiche a distanza con Giuseppe Conte e gli attacchi subiti dalla premier ad Atreju sarà interessante capire come varierà il dato del primo partito di opposizione nei prossimi sondaggi.

Intanto il Movimento 5 Stelle ottiene il 12.8% (-0,2) con una piccolissima perdita. Dopo le parole di Conte ad Atreju sul tema delle alleanza politiche bisognerà capire se il movimento raccoglierà nuovo consensi o se questo è un elemento penalizzante. Tra gli altri partiti poi troviamo Alleanza Verdi Sinistra che si attesta con il 6,8% (+0,1). Azione di Carlo Calenda è in calo con il 3% (-0,2), Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi è al 2,3% (-0.1). +Europa infine resta stabile con l'1,4%.

Infine il dato su quanti non esprimono preferenze per alcun partito: nel sondaggio di oggi sono il 35%, due punti in più rispetto ad una settimana fa.