I più recenti sondaggi fotografano uno scenario politico in movimento, ma con alcune certezze ormai consolidate. I sondaggi confermano infatti la leadership di Fratelli d’Italia, che si attesta poco sotto il 29%, restando saldamente al vertice del quadro nazionale. Si tratta di un dato che, pur con leggere oscillazioni, appare stabile nelle diverse rilevazioni e rafforza l’asse portante del centrodestra. Al momento, dunque, la maggioranza di governo appare stabile, nonostante alcuni movimenti interni.

Lieve crescita del PD nei sondaggi

Alle spalle del partito guidato da Giorgia Meloni, i sondaggi registrano una crescita del Partito Democratico, che sale di qualche decimale e si colloca intorno al 21-22%.

Il recupero, seppur contenuto, segnala un tentativo di consolidamento dell’area progressista e una maggiore capacità di intercettare consenso su temi sociali ed economici centrali nel dibattito pubblico.

Il Movimento 5 Stelle si piazza poco sotto il 12%, secondo i sondaggi più recenti. Il dato conferma una fase di stabilizzazione dopo stagioni altalenanti, con l’obiettivo di mantenere una posizione significativa nello scacchiere parlamentare. Anche in questo caso, i sondaggi mostrano una certa tenuta, pur senza evidenziare slanci particolarmente marcati.

Movimenti nel centrodestra

Nel centrodestra, Forza Italia rimane stabile intorno al 9% circa. Le rilevazioni indicano una continuità di consenso che consente al partito di mantenere un ruolo riconoscibile nella coalizione.

Diversa la situazione della Lega, tradizionale partner dell’alleanza: i sondaggi segnalano una perdita di terreno, con il partito che scende al di sotto dell’area del 7%. In alcune rilevazioni, la Lega risulta persino superata da Alleanza Verdi e Sinistra, evidenziando un riequilibrio nei rapporti di forza.

Tra le novità più interessanti emerse dai sondaggi figura l’ingresso di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che si attesta intorno al 3,9% dei consensi. L’esordio nelle intenzioni di voto sottrae consensi soprattutto alla Lega, contribuendo ad alterare gli equilibri interni all’area di centrodestra. I sondaggi mettono così in luce una frammentazione crescente nello spazio politico conservatore, con nuove sigle capaci di intercettare quote non trascurabili di elettorato.

Vannacci scava consensi nella pancia della Lega

Un elemento che emerge con chiarezza è proprio la dinamica tra la Lega e Futuro Nazionale. Roberto Vannacci sta progressivamente aumentando il proprio consenso, intercettando una parte dell’elettorato tradizionalmente vicino alla Lega. La crescita attorno al 3,9% non appare casuale: si tratta in larga misura di voti in uscita dall’area leghista, attratti da un profilo politico percepito come più identitario e diretto. Questo travaso contribuisce a spiegare il calo sotto il 7% della Lega e modifica i rapporti di forza nel centrodestra. Se il trend dovesse consolidarsi, l’erosione potrebbe diventare strutturale, ridisegnando gli equilibri della coalizione e aprendo una nuova fase competitiva nello stesso bacino elettorale.