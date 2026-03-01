La morte di Khamenei apre un vuoto senza precedenti. La Guida Suprema non era solo un leader religioso: controllava l'esercito, intelligence, politica estera e sistema giudiziario. La sua scomparsa arriva in un momento di tensione altissima, con il Paese giá sotto attacco e con élite interne divise.

Gli scenari possibili dopo la morte di Khamenei

1. L'ascesa dei Pasdaran: lo scenario piú probabile

La morte di Khamenei potrebbe favorire il consolidamento del potere dei Guardiani della Rivoluzione. I Pasdaran controllano giá settori chiave dell'economia, della sicurezza e della politica estera.

Con la Guida Suprema fuori scena, potrebbero assumere un ruolo diretto nella leadership del Paese

Cosa comporterebbe:

una politica estera piú aggressiva;

un irrigidimento interno;

un sistema meno teocratico e piú militarizzato.

2. Alí Larijani: il successore istituzionale

Un altro scenario è la scelta di una figura di compromesso, capace di mantenere la struttura attuale senza scossoni. Tra i nomi pi citati nelle analisi, figura Alì Larijani, politico di lungo corso e gi presidente del Parlamento, considerato un profilo pragmatico e accettabile per diverse fazioni.

Un Iran guidato da Larijiani significherebbe:

continuità del sistema teocratico

maggiore prevedibilità diplomatica

tentativi di stabilizzazione interna

nessuna riforma strutturale immediata.

Questo scenario è visto come il piú "gestibile" per la élite, ma richiede un accordo tra forze spesso in competizione.

3. Guerra interna tra fazioni

La morte di Khamenei potrebbe aprire una fase di conflitto tra conservatori radicali, pragmatici e apparato militare. Secondo alcune analisi, il regime appare giá indebolito da proteste diffuse e da una crescente incapacità di offrire risposte politiche ed economiche alla popolazione.

4. Il ritorno della piazza: proteste e repressione

Le mobilitazione degli ultimi anni, guidate soprattutto da giovani e donne, hanno mostrato un malcontento radicato. La morte della Guida Suprema potrebbe rinfocolare queste energie, soprattutto se la transizione apparirà opaca e manipolata.

Possibili sviluppi

proteste diffuse;

risposta repressiva;

tentativi di riforma controllata per evitare il collasso.

La variabile popolare è la piú difficile da prevedere, ma anche quella che potrebbe davvero cambiare il volto del Paese.

5, Medio Oriente in allerta

La transizione iraniana avviene in un contesto di altissima tensione. Gli Stati Uniti hanno aumentato la presenza militare nella regione e Israele teme ritorsioni e le milizie sciite alleate dell'Iran potrebbero reagire.

Cosa aspettarsi:

possibili attacchi di rappresaglia

escalation con Israele

pressioni diplomatiche su Washington

movimenti delle milizie in Libano, Siria, Iraq e Yemen

Cosa osservare nelle prossime settimane