Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha delineato le condizioni per l’eventuale scelta di un “papa straniero” alla guida del centrosinistra. Questa ipotesi, ha spiegato Conte durante un intervento a 24 Mattino su Radio 24, si concretizzerebbe unicamente se le comunità delle forze progressiste dovessero manifestare sfiducia nei confronti degli attuali leader. “Il fatto del federatore del centrosinistra da cosa nasce? Dal fatto che i soggetti che in questo momento guidano le varie forze progressiste non si ritengano idonei o non lo siano ritenuti dalle rispettive comunità.

Se questo dovesse accadere, se le comunità ci sfiduciano, cercheremo in giro qualche papa straniero. Se c’è sfiducia è ovvio che dobbiamo orientarci diversamente”, ha affermato il leader pentastellato.

Il dibattito sulla leadership e le primarie

La questione della leadership del centrosinistra è divenuta un fulcro del dibattito politico attuale, con le opposizioni impegnate nella ricerca di un nome e delle relative modalità di selezione. L’intervento di Conte ha prepotentemente posto il tema delle primarie al centro dell’agenda. L’idea di un “papa straniero” emerge come potenziale soluzione qualora le primarie si rivelassero eccessivamente divisive o incapaci di generare una sintesi condivisa tra le diverse anime del fronte progressista.

All’interno del Partito Democratico, la segretaria Elly Schlein ha mantenuto una posizione chiara, indicando due sole vie percorribili: un accordo diretto tra le forze politiche o il ricorso alle primarie, per le quali si è detta disponibile. Ha escluso categoricamente l’opzione di un accordo politico a tavolino per l’individuazione di un leader esterno. Nonostante ciò, alcuni esponenti del centrosinistra continuano a suggerire la necessità di un nome condiviso al di fuori degli attuali contendenti, specialmente in situazioni di stallo o profonda divisione. L’ex ministra Rosy Bindi ha apertamente considerato questa possibilità, dichiarando: “Un ‘papa straniero’? Non è un’eventualità da escludere”, e ha invitato a non precludere questa ipotesi.

Nomi e scenari per una guida condivisa

Diversi nomi circolano nell’ambiente politico quali possibili “federatori” del centrosinistra, tra cui Silvia Salis, Franco Gabrielli, Pier Luigi Bersani, Gaetano Manfredi, Beppe Sala e Roberto Gualtieri. Tuttavia, la volontà di Giuseppe Conte e Elly Schlein di non fare un passo indietro, secondo alcune valutazioni interne, complica la ricerca di una soluzione unitaria. Anche Matteo Renzi ha espresso scetticismo riguardo un’intesa tra i due leader per un candidato esterno: “Se Giuseppe Conte e Elly Schlein si mettono d’accordo su un papa straniero ce lo faranno sapere. Io non vedo questa ipotesi”.

Il percorso per la definizione della leadership del centrosinistra rimane dunque incerto.

Le opzioni spaziano dalle primarie a un accordo politico tra le forze, fino alla figura esterna ipotizzata da Conte in caso di sfiducia delle comunità. La discussione è inoltre fortemente condizionata da fattori esterni, quali eventuali modifiche alla legge elettorale e l’ipotesi di un voto anticipato, elementi che potrebbero ridefinire le strategie e le modalità di selezione della futura guida.