La Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, la riforma costituzionale mirata a rafforzare il ruolo di Roma Capitale. Il provvedimento, votato il 29 aprile 2026, attribuisce al Campidoglio poteri legislativi specifici per la gestione di materie cruciali che incidono direttamente sulla vita dei cittadini romani e sull'interesse nazionale. È stato evidenziato che una Capitale efficiente contribuisce significativamente alla crescita dell'intera Nazione. Il testo della riforma ha, inoltre, integrato le proposte avanzate dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante il suo esame parlamentare.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l'esito della votazione esprimendo profonda amarezza e stupore per la decisione del Partito Democratico di astenersi. Meloni ha sottolineato che la riforma costituzionale è stata pensata per dotare il Campidoglio dei poteri legislativi necessari a occuparsi di materie che toccano da vicino la vita dei romani. La scelta del Partito Democratico è stata definita "molto sorprendente", soprattutto perché, come noto, il disegno di legge costituzionale aveva accolto nel corso dell'esame parlamentare proprio le proposte presentate dal sindaco Roberto Gualtieri.

L'astensione del Partito Democratico e le critiche di Meloni

La decisione del Partito Democratico di astenersi ha generato ulteriore sorpresa, considerando il coinvolgimento diretto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nelle fasi di elaborazione del testo.

La presidente Meloni ha affermato con chiarezza che questa astensione interrompe un processo costituente, e ha attribuito la responsabilità di tale scelta al PD e al sindaco Gualtieri, i quali, a suo dire, dovranno renderne conto di fronte ai cittadini.

Il percorso della riforma costituzionale su Roma Capitale è stato caratterizzato da un acceso dibattito interno al Partito Democratico e da tensioni emerse nel centrosinistra. La legge costituzionale è stata oggetto di confronto e discussione anche tra le diverse anime della maggioranza e dell'opposizione, con il sindaco Gualtieri che ha mantenuto un ruolo attivo nella presentazione di proposte specifiche durante l'iter parlamentare del provvedimento.

Obiettivi e prospettive della riforma

La riforma costituzionale mira a riconoscere formalmente il ruolo di Roma Capitale come centro istituzionale e politico del Paese, conferendo al Comune poteri legislativi rafforzati. L'obiettivo primario è quello di consentire una gestione più autonoma ed efficace delle competenze che riguardano la città, in linea con le esigenze specifiche dei residenti e con l'interesse nazionale. L'approvazione in prima lettura rappresenta un passaggio significativo e cruciale nell'iter parlamentare, che dovrà proseguire secondo le procedure previste dalla Costituzione per la sua definitiva approvazione.