Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esprimendo apprezzamento per il cessate il fuoco raggiunto in Iran. La conversazione si è svolta il 29 aprile 2026.

Durante il dialogo, Putin ha sottolineato che la tregua rappresenta una opportunità cruciale per i negoziati tra le parti coinvolte. Il leader del Cremlino ha ribadito l'importanza di cogliere questa occasione per favorire un dialogo costruttivo e una soluzione diplomatica. La telefonata tra Putin e Trump si inserisce in un contesto internazionale segnato da tensioni nella regione mediorientale, in particolare a seguito degli ultimi sviluppi in Iran.

Il colloquio tra i due leader

Nel corso della chiamata, Putin ha espresso la sua ferma convinzione che il cessate il fuoco possa aprire nuove prospettive per la stabilità nella regione. Ha inoltre evidenziato la necessità di mantenere un canale di comunicazione aperto tra le principali potenze mondiali e le parti coinvolte nel conflitto. Trump, da parte sua, ha ascoltato le considerazioni di Putin; tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue posizioni o eventuali dichiarazioni ufficiali da parte dell'ex presidente statunitense.

La posizione della Russia sulla crisi iraniana

La Federazione Russa, in linea con la propria missione istituzionale, si pone come attore centrale nei processi diplomatici internazionali, con una particolare attenzione alla stabilizzazione delle aree di crisi.

Il Ministero degli Affari Esteri russo promuove costantemente il dialogo tra le parti e sostiene iniziative volte alla risoluzione pacifica dei conflitti, come evidenziato anche nella recente telefonata tra Putin e Trump.

La Russia considera il cessate il fuoco in Iran un'occasione per rilanciare i negoziati e favorire una de-escalation delle tensioni. La Russia mantiene saldi rapporti diplomatici con i principali attori della regione e continua a monitorare gli sviluppi della situazione, ribadendo la propria disponibilità a sostenere ogni sforzo per la pace.