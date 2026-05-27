L’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica ha annunciato con profondo dolore la scomparsa del suo presidente, l’onorevole Giuseppe Gargani, figura di straordinario valore istituzionale e protagonista autorevole della vita democratica italiana. Nato a Morra De Sanctis il 23 aprile 1935, Gargani è stato un avvocato di grande prestigio e ha ricoperto il ruolo di parlamentare della Repubblica per ben sei legislature consecutive, dal 1972 al 1994.

Nel corso della sua lunga e significativa carriera politica, Gargani ha servito come sottosegretario alla Giustizia in numerosi governi e ha presieduto la Commissione Giuridica del Parlamento Europeo.

L’Associazione degli Ex Parlamentari lo ha ricordato come “una delle figure più rappresentative della tradizione parlamentare e del cattolicesimo democratico italiano”, un autentico “servitore dello Stato che ha dedicato la propria esistenza alla politica vissuta come missione civile, testimonianza di libertà, passione e responsabilità”.

Il lungo e articolato percorso politico

La carriera politica di Giuseppe Gargani ebbe inizio con l’iscrizione alla Democrazia Cristiana nel 1956, dove divenne membro del consiglio e della direzione nazionale del partito, oltre che segretario regionale della Campania. La sua presenza alla Camera dei Deputati si estese dal 1972 al 1994, periodo durante il quale fu anche sottosegretario al ministero della Giustizia tra il 1979 e il 1984.

Dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana nel 1994, Gargani aderì al Partito Popolare Italiano e, successivamente, sostenne la coalizione de L’Ulivo guidata da Romano Prodi. Nel 1998, fu nominato commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La sua influenza si estese anche in Europa: dal 1999, Gargani fu eletto europarlamentare per il gruppo del Partito Popolare Europeo, venendo rieletto nel 2004 con un notevole consenso di circa 80.000 preferenze. Durante il suo mandato europeo, si distinse per la sua autorevolezza e attività legislativa. Nel marzo 2010, fondò il movimento “EuropaSud” e, nel maggio dello stesso anno, aderì all’Unione di Centro. Nel luglio 2011, subentrò all’europarlamentare Giovanni Collino, mantenendo l’incarico fino al 2014.

La sua dedizione alle questioni costituzionali si manifestò anche nel 2016, quando presiedette il comitato nazionale “No al Referendum sulle modifiche Costituzione” in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre.

L'impegno per le istituzioni e la memoria parlamentare

Alla guida dell’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, Giuseppe Gargani ha esercitato il proprio ruolo con esemplare generosità, lucidità e grande umanità. Si è dedicato con orgoglio a custodire la memoria della centralità del Parlamento e dei valori fondanti della Repubblica. Fino all’ultimo istante, senza risparmio di energie, ha profuso tutta la sua passione e il suo impegno per portare avanti le iniziative promosse dall’Associazione, in particolare quelle volte alla difesa del carattere parlamentare della Repubblica, dell’autonomia e della libertà del Parlamento e dei parlamentari.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e doloroso nel mondo istituzionale italiano e nella comunità degli ex parlamentari, che oggi perde una voce libera, appassionata e sempre fedele ai principi della democrazia parlamentare. L’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica si stringe con affetto alla famiglia, partecipando al loro dolore e ricordando con commozione la sua lunga e altissima testimonianza civile e politica.