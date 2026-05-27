La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso una ferma condanna nei confronti dei messaggi di odio antisemita emersi da un'inchiesta giornalistica. Il 27 maggio 2026, Schlein ha definito tali contenuti, rivelati dal quotidiano Domani e relativi a chat territoriali di Fratelli d'Italia nella provincia di Trento, come “gravissimi e inquietanti”. L'indagine ha evidenziato il coinvolgimento di dirigenti ed ex rappresentanti istituzionali del partito attualmente guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Schlein ha enfatizzato l'urgente necessità di una reazione diretta e decisa da parte della leader di Fratelli d'Italia.

«Per questo è necessario e urgente che lei, in prima persona, condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti», ha dichiarato la segretaria del Pd. Ha inoltre ribadito con chiarezza che «l'odio antisemita rivolto contro gli ebrei non può trovare alcuno spazio. E non può esserci neppure il minimo dubbio che posizioni come quelle emerse nelle chat possano essere tollerate o derubricate», sottolineando l'assoluta intollerabilità di tali manifestazioni.

La richiesta di condanna e azioni concrete

La vicenda si concentra sui messaggi di carattere antisemita che sarebbero stati scambiati all'interno di conversazioni digitali attribuibili a esponenti locali di Fratelli d'Italia a Trento. L'inchiesta, pubblicata dal quotidiano Domani, ha spinto la segretaria del Partito Democratico a sollecitare una presa di posizione pubblica e inequivocabile da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La richiesta di Schlein non si limita a una condanna formale, ma include anche l'adozione di provvedimenti concreti e immediati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in questi episodi.

Reazioni politiche e l'intervento delle opposizioni

Il caso dei messaggi emersi dalle chat di Fratelli d'Italia ha rapidamente generato un'ampia eco nel panorama politico nazionale, giungendo fino al Parlamento. Le opposizioni hanno congiuntamente richiesto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca in Aula alla Camera dei Deputati in merito alla vicenda. Questa richiesta di un'informativa ufficiale evidenzia la serietà e la rilevanza che la questione ha assunto nel dibattito pubblico, soprattutto considerando la partecipazione di dirigenti ed ex rappresentanti istituzionali del partito tra i soggetti menzionati nell'inchiesta.

Fratelli d'Italia, fondato nel 2012 e guidato da Giorgia Meloni, si è affermato come una delle principali forze politiche italiane, esprimendo l'attuale presidente del Consiglio. La gestione di episodi così delicati, come quelli rivelati dalle chat di Trento, rappresenta una questione di notevole importanza per la leadership del partito e per la sua linea politica complessiva, mettendo in luce la necessità di mantenere una posizione chiara e intransigente contro ogni forma di odio e discriminazione.