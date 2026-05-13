Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per la presidenza della Consob, l’Autorità che vigila sui mercati finanziari italiani. La decisione è stata comunicata direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al leader della Lega Matteo Salvini.

Federico Freni, esponente della Lega e figura di rilievo nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, era considerato uno dei principali candidati per la guida dell’Autorità. Tuttavia, la sua candidatura aveva sollevato significative obiezioni, in particolare da Forza Italia, riguardo ai profili di incompatibilità legati al ruolo di governo ricoperto da Freni e alla necessaria indipendenza richiesta per la guida di un’Authority di regolamentazione.

Il decreto di nomina per la presidenza della Consob deve infatti essere firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che pone particolare attenzione al rispetto dei requisiti di indipendenza dei candidati.

Le motivazioni del ritiro e l'ostacolo dell'indipendenza

Le fonti istituzionali hanno confermato che Freni ha informato i principali esponenti del governo della sua scelta di ritirarsi. La competenza tecnica di Freni non è mai stata messa in discussione, ma il suo ruolo di spicco all’interno dell’esecutivo e il coinvolgimento in provvedimenti chiave come la legge Capitali e la privatizzazione di Mps hanno rappresentato un ostacolo rilevante per la sua nomina a capo della Consob.

Questo scenario ha evidenziato le sfide nel conciliare un ruolo politico attivo con la presidenza di un ente regolatore che richiede assoluta autonomia.

Il ritiro di Freni dalla candidatura è una scelta che fa onore alla sua figura e merita rispetto, aprendo ora la strada a nuove possibilità per la successione alla guida dell'Autorità.

Consob: Federico Cornelli in pole position

A seguito del ritiro di Federico Freni, crescono le probabilità di una nomina interna alla Consob per la presidenza. Tra i nomi più accreditati figura quello di Federico Cornelli, attuale commissario e docente di economia. Il Consiglio dei ministri potrebbe indicare il suo nome già nelle prossime ore, delineando così il futuro assetto di una delle istituzioni più importanti per la vigilanza finanziaria.

Il ruolo cruciale della Consob per la stabilità dei mercati

La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, è l’autorità italiana preposta alla tutela degli investitori e all’efficienza, trasparenza e sviluppo del mercato mobiliare. L’ente esercita una vigilanza costante sulle società quotate in Borsa, sulle offerte pubbliche di acquisto e sulle società di revisione, oltre a controllare la correttezza delle informazioni diffuse al pubblico dagli emittenti.

La presidenza della Consob riveste un ruolo centrale per la stabilità e la trasparenza dei mercati finanziari italiani. La nomina del presidente è sottoposta a un iter che coinvolge il governo e il Presidente della Repubblica, con particolare attenzione ai requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti per guidare un’Authority di questo rilievo, garantendo fiducia e integrità al sistema finanziario nazionale.