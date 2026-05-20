Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha dichiarato con fermezza che l'accusa rivolta a Raul Castro è "priva di fondamento giuridico". Questa posizione ufficiale è stata espressa in risposta a recenti sviluppi che hanno coinvolto l'ex presidente e leader storico della rivoluzione cubana.

Secondo le autorità cubane, l'accusa nei confronti di Raul Castro non trova riscontro in elementi giuridici solidi. Diaz-Canel ha ribadito il pieno sostegno del governo cubano a Castro, sottolineando la mancanza di basi legali per procedimenti contro di lui.

La vicenda ha attirato l'attenzione dei media internazionali e delle istituzioni cubane, che seguono con interesse l'evolversi della situazione.

La posizione di Diaz-Canel

Nel suo intervento, Miguel Diaz-Canel ha definito l'accusa "priva di fondamento giuridico", rimarcando la posizione ufficiale del governo cubano. Raul Castro, una figura centrale nella storia politica di Cuba, ha ricevuto il pieno appoggio delle autorità dell'isola. L'affermazione di Diaz-Canel mira a rafforzare la posizione di Castro e a respingere qualsiasi tentativo di delegittimazione nei suoi confronti.

Il profilo politico di Raul Castro

Raul Castro è stato presidente di Cuba dal 2008 al 2018, succedendo al fratello Fidel Castro.

In precedenza, ha ricoperto ruoli chiave come ministro delle Forze Armate rivoluzionarie e vicepresidente del Consiglio di Stato. Durante la sua presidenza, Castro ha guidato il Paese in una fase di transizione, promuovendo alcune riforme economiche e sociali. Dopo il suo ritiro dalla presidenza, ha mantenuto un ruolo di rilievo nella politica cubana come primo segretario del Partito Comunista fino al 2021.