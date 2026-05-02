Il 2 maggio 2026 segna una data significativa per la politica italiana: il governo presieduto da Giorgia Meloni è diventato ufficialmente il secondo esecutivo più longevo nella storia della Repubblica. In carica dal 22 ottobre 2022, l'attuale compagine governativa ha raggiunto i 1.288 giorni di attività, superando così il governo Berlusconi IV, che aveva guidato il Paese per 1.287 giorni, dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato questo importante traguardo attraverso i social network, sottolineando il senso di responsabilità: “Da oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana.

Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l'interesse nazionale.”

I governi più longevi della Repubblica

Con i suoi 1.288 giorni, il governo Meloni si posiziona immediatamente dietro al governo Berlusconi II, che detiene ancora il primato di longevità con 1.412 giorni in carica, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Questo risultato consolida la posizione dell'esecutivo Meloni nel panorama politico italiano, storicamente caratterizzato da una notevole instabilità: negli ultimi 80 anni, infatti, si sono succeduti ben 68 governi, evidenziando la rarità di mandati così estesi.

Longevità ministeriale: il caso Valditara

La stabilità non riguarda solo l'esecutivo nel suo complesso, ma si riflette anche su alcuni dei suoi membri. Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito fin dal primo giorno del governo Meloni, ha raggiunto i 1.288 giorni di permanenza nel dicastero. Questo lo colloca al settimo posto tra i ministri dell’Istruzione più longevi della storia repubblicana, superando la durata di Mariastella Gelmini.

La classifica storica dei ministri dell'Istruzione vede al primo posto Luigi Gui con 6 anni e 4 mesi di mandato, seguito da Guido Gonella, Letizia Moratti, Franco Maria Malfatti, Franca Falcucci e Luigi Berlinguer. Il percorso di Valditara evidenzia una continuità significativa in un ruolo chiave per il Paese.