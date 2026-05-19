Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commemorato Marco Pannella a dieci anni dalla sua scomparsa, ponendo l'accento sul valore del dialogo anche tra posizioni differenti. La Russa ha dichiarato di aver sempre riconosciuto in Pannella un «interlocutore autentico», nonostante le divergenze politiche. Il confronto, ha sottolineato, è sempre stato improntato a sincerità e rispetto reciproco.

La Russa ha evidenziato come Marco Pannella abbia rappresentato una figura centrale nel panorama politico italiano, distinguendosi per la sua capacità di condurre battaglie civili e sociali con grande determinazione.

Il dialogo e l'ascolto reciproco, ha affermato il presidente del Senato, sono stati pilastri del loro rapporto, poiché Pannella ha sempre mantenuto coerenza nelle sue idee e azioni. Anche nei momenti di maggiore distanza politica, Pannella si è distinto per la sua autenticità e per la volontà di confrontarsi apertamente su questioni cruciali per la società.

La figura di Marco Pannella

Marco Pannella, storico leader radicale, è scomparso il 19 maggio 2016. La sua attività politica fu profondamente caratterizzata da campagne per i diritti civili, la giustizia e la laicità dello Stato. Pannella guidò il Partito Radicale e si impegnò in numerose battaglie nonviolente, contribuendo a significativi cambiamenti nel sistema politico e sociale italiano.

La sua figura è ancora oggi ricordata per la coerenza e la determinazione con cui sostenne le sue cause.

L'impatto di Pannella sulla politica italiana

Marco Pannella ebbe un ruolo di primo piano nella storia politica italiana degli ultimi decenni. Come fondatore e leader del Partito Radicale, promosse numerosi referendum e iniziative legislative su temi cruciali quali il divorzio, l'aborto, i diritti delle minoranze e la riforma della giustizia. Fu protagonista di molteplici campagne di disobbedienza civile e scioperi della fame, affermandosi come un simbolo della lotta per i diritti civili in Italia. Il suo impegno fu riconosciuto anche da esponenti politici di schieramenti diversi, come testimoniato dal ricordo di Ignazio La Russa a dieci anni dalla sua morte.