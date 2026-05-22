In un videomessaggio al convegno “Costruire il futuro. Per un’Italia sostenibile”, il Presidente Sergio Mattarella ha evidenziato il ruolo cruciale di valori e obiettivi condivisi per pace e benessere. Ha affermato: “Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non possono esserci pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere”.

Il Presidente ha riconosciuto il "lavoro costante e paziente dell'Alleanza", la cui attività di sensibilizzazione e promozione ha prodotto risultati. Grazie all’impegno dell’Alleanza, sono state introdotte modifiche costituzionali agli articoli 9 e 41.

Queste rendono esplicita la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra gli obiettivi della Repubblica (anche per le giovani generazioni), e stabiliscono che l’iniziativa economica non può arrecare danno a salute e ambiente.

Le modifiche costituzionali per l’ambiente

Le modifiche costituzionali agli articoli 9 e 41, citate da Mattarella, hanno introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali. L’articolo 9 tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. L’articolo 41 stabilisce che l’iniziativa economica privata non può recare danno a salute e ambiente.

Questi cambiamenti rafforzano l’impegno istituzionale verso la sostenibilità e la responsabilità collettiva, temi centrali in interventi del Presidente.

L’impegno istituzionale per le nuove generazioni

In precedenti occasioni, Mattarella ha ribadito la necessità di non lasciare alle nuove generazioni un pianeta compromesso. A Castelporziano, ha enfatizzato l’importanza della tutela ambientale come dovere verso i giovani, evidenziando la responsabilità ambientale quale componente essenziale per il futuro del Paese.

L’attenzione alle tematiche ambientali e alla sostenibilità si conferma centrale nell’agenda istituzionale, in linea con i valori e obiettivi condivisi richiamati dal Presidente nel recente intervento.