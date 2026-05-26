La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta il 26 maggio 2026 all’assemblea generale di Confindustria, svoltasi al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Nel suo discorso, la premier ha affrontato temi cruciali per il futuro del Paese, tra cui le spese per la difesa, il sostegno a famiglie e imprese, il ruolo dell’Unione europea e le strategie per la competitività italiana.

Riguardo alle spese per la difesa, Meloni ha ribadito la sua posizione, definendo l'argomento "impopolare in Italia". Ha sottolineato che un leader serio ha il dovere di dire la verità: "se un Paese non sa difendersi e chiede protezione ad altri, perderà autonomia e la capacità di difendere i propri interessi nazionali".

La presidente ha poi evidenziato un delicato equilibrio: "Io voglio che l’Italia sia una nazione libera, ma dall’altra parte – se oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l’impatto di una crisi significativa, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere in questa nazione. E quindi dobbiamo creare un equilibrio tra due necessità".

Difesa nazionale e sostegno economico: un equilibrio cruciale

Meloni ha enfatizzato l’urgenza di trovare un bilanciamento tra la necessità di rafforzare la difesa nazionale e l'indispensabile supporto a famiglie e imprese. Ha evidenziato come l’attuale crisi richieda interventi concreti per prevenire ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale del Paese.

Secondo la presidente del Consiglio, la protezione degli interessi nazionali si concretizza sia attraverso una robusta capacità di autodifesa sia creando condizioni propizie per la ripresa economica.

Nel suo intervento, la premier ha anche toccato il tema della competitività, collegando la ripresa della produzione nucleare alla possibilità di potenziare il sistema produttivo italiano. Ha annunciato l’approvazione, entro l’estate, di una legge delega e dei relativi decreti attuativi volti a rilanciare il nucleare come fondamentale leva di competitività per l'Italia.

Critiche all'Unione Europea e rilancio del Mezzogiorno

Durante l’assemblea, Meloni ha espresso critiche decise nei confronti dell’Unione europea, definendola un "gigante burocratico" che, a suo giudizio, ha sacrificato la competitività e la crescita strategica in favore di "approcci ideologici e tecnocratici".

Ha esortato l’Europa a "fare meno e meglio", sottolineando l'importanza di ridurre la burocrazia e di rafforzare la voce dell’Unione nel panorama globale.

Un altro punto focale del discorso della presidente del Consiglio ha riguardato il Sud Italia. Meloni ha sostenuto che, se lo Stato riuscirà a creare condizioni favorevoli, il Mezzogiorno potrà trasformarsi in un vero e proprio traino per l'intero Paese. In questa prospettiva, ha annunciato lo studio di meccanismi tecnici mirati all’estensione delle Zone Economiche Speciali (ZES) su tutto il territorio nazionale e l’introduzione di un sistema di iperammortamento per gli investimenti, misure volte a stimolare lo sviluppo e l'occupazione.

L’intervento di Giorgia Meloni ha quindi delineato i temi chiave per il futuro dell’Italia, ponendo l’accento sulla necessità di un equilibrio strategico tra sicurezza nazionale, sostegno economico e rilancio della competitività, in un contesto europeo e internazionale in continua evoluzione.