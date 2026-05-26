Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rilasciato una dichiarazione chiara e definitiva riguardo alla responsabilità civile dei magistrati, affermando che la questione "non è nel programma" dell'attuale governo. L'annuncio è avvenuto il 26 maggio 2026 a Roma, a margine dell’importante assemblea di Confindustria. Nordio ha ulteriormente precisato che tale argomento "non è all’ordine del giorno e, per quanto mi riguarda, non lo sarà", marcando una posizione netta che chiarisce l’orientamento dell’esecutivo su un tema storicamente al centro di un acceso dibattito nel panorama politico e giudiziario italiano.

Le dichiarazioni del Ministro Nordio all'assemblea di Confindustria

Durante i lavori dell’assemblea di Confindustria, il Ministro Nordio ha risposto a una domanda specifica che verteva sulla possibilità di introdurre riforme relative alla responsabilità civile dei magistrati. Le sue parole hanno escluso in modo esplicito e categorico che il tema sia attualmente in discussione o che vi siano in programma iniziative legislative imminenti in tal senso. Questa presa di posizione assume particolare rilievo in un contesto in cui la materia ha ricevuto, e continua a ricevere, notevole attenzione da parte di diverse istituzioni e forze politiche, che ne hanno spesso sollecitato una revisione o un approfondimento.

Il quadro normativo attuale sulla responsabilità civile dei magistrati

In Italia, la disciplina della responsabilità civile dei magistrati è definita dalla cosiddetta legge Vassalli, introdotta originariamente nel 1988 e successivamente oggetto di significative modifiche nel 2015. Questa normativa stabilisce con precisione i casi e le procedure attraverso cui un magistrato può essere chiamato a rispondere civilmente per eventuali danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni. La legge prevede che un cittadino che ritenga di aver subito un danno ingiusto a causa dell'operato di un magistrato possa intraprendere un'azione legale direttamente contro lo Stato. Successivamente, lo Stato ha la facoltà di rivalersi sul magistrato responsabile, qualora ne ricorrano le condizioni.

Le modifiche apportate nel 2015 hanno avuto l'obiettivo di ampliare le possibilità per i cittadini di agire nei confronti dello Stato, rendendo il percorso più accessibile, pur mantenendo al contempo limiti specifici e ben definiti per la responsabilità diretta del singolo magistrato. Questo equilibrio normativo mira a tutelare sia il cittadino leso sia l'indipendenza della funzione giudiziaria.

La posizione espressa dal Ministro Nordio si inserisce, pertanto, in questo consolidato quadro normativo, confermando l'assenza di intenzioni di preannunciare cambiamenti o di avviare nuove iniziative legislative che possano alterare l'attuale assetto su questo fronte delicato e complesso.