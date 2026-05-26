L'analisi di YouTrend, pubblicata il 26 maggio 2026, ha esaminato i risultati delle elezioni amministrative in 118 comuni italiani con oltre 15mila abitanti. Lo studio ha rilevato che 37 di questi comuni sono andati al centrosinistra, mentre 25 sono stati conquistati dal centrodestra. Il conteggio include le vittorie ottenute sia al primo turno sia ai ballottaggi. Questi comuni, per il loro peso demografico e politico, sono considerati indicatori significativi degli equilibri politici locali.

Il report di YouTrend evidenzia che, tra i comuni considerati, 39 sono stati vinti da liste civiche o candidati non direttamente riconducibili agli schieramenti principali.

Rimangono 17 comuni in cui la situazione è ancora da definire, in attesa dei ballottaggi. L'analisi si concentra sui centri con più di 15mila abitanti, un segmento ritenuto particolarmente significativo per valutare gli equilibri politici.

Ripartizione dei risultati elettorali

Il centrosinistra ha conquistato 37 comuni, mentre il centrodestra ne ha ottenuti 25. Le liste civiche e i candidati indipendenti hanno avuto un ruolo rilevante, aggiudicandosi 39 amministrazioni. Restano 17 comuni in cui la situazione è ancora da definire, in attesa dei ballottaggi. L'analisi si basa sui dati ufficiali diffusi al termine dello spoglio, fornendo una fotografia aggiornata della distribuzione politica nei principali centri urbani italiani.

La rilevanza di questi dati è legata al peso demografico e politico dei comuni sopra i 15mila abitanti, spesso considerati indicatori degli equilibri nazionali nelle consultazioni amministrative.

Il ruolo di YouTrend nelle analisi elettorali

YouTrend è una piattaforma specializzata nell'analisi dei dati elettorali e nelle ricerche demoscopiche. Fondata nel 2011, si occupa di monitorare e interpretare i risultati delle principali consultazioni politiche in Italia, offrendo approfondimenti e analisi basate su dati ufficiali e metodologie statistiche consolidate. L'attività di YouTrend comprende la produzione di report periodici e la collaborazione con istituzioni e media nazionali per la diffusione di dati elettorali affidabili.

Il lavoro svolto da YouTrend è riconosciuto per la trasparenza nell'utilizzo delle fonti e per la capacità di sintetizzare in modo chiaro le tendenze politiche emergenti nei diversi territori italiani.