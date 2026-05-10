Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo la situazione in Iran, affermando che il conflitto non potrà considerarsi concluso finché le scorte di uranio arricchito non saranno completamente rimosse dal Paese. Questa posizione, ribadita con fermezza, è emersa durante un'intervista esclusiva concessa al noto programma televisivo americano '60 Minutes' della CBS, dove il leader israeliano ha delineato la strategia di Israele in merito alla cruciale questione nucleare iraniana.

La condizione di Netanyahu per la fine del conflitto

Nel corso dell'intervista, Netanyahu ha chiarito senza mezzi termini la sua visione, sottolineando che "la guerra non è finita, perché c'è ancora materiale nucleare, l'uranio arricchito, che deve essere portato fuori dall'Iran". Ha inoltre evidenziato la persistenza di "siti di arricchimento che devono essere smantellati", indicando la necessità di un'azione decisa per neutralizzare le capacità nucleari di Teheran. Interrogato specificamente sulle modalità di rimozione di tale materiale sensibile, il premier israeliano ha risposto in modo diretto e perentorio: "Si interviene e lo si porta via", suggerendo un approccio risoluto alla questione.

Queste affermazioni si inseriscono in un quadro più ampio di intense operazioni sia militari che diplomatiche, che vedono coinvolti attivamente gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, con la questione nucleare al centro delle tensioni regionali e internazionali.

L'intesa strategica tra Israele e Stati Uniti sull'Iran

Le dichiarazioni di Netanyahu hanno altresì messo in luce una profonda sintonia strategica con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il premier israeliano ha infatti evidenziato come entrambi i leader concordino sull'obiettivo primario nei confronti dell'Iran: la completa rimozione di tutto l'uranio arricchito e il conseguente smantellamento delle capacità di arricchimento di Teheran.

Questa convergenza di vedute rafforza la posizione congiunta dei due Paesi sulla necessità di impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari.

Netanyahu ha inoltre anticipato un prossimo colloquio con il presidente Trump, previsto per la giornata di mercoledì, per approfondire ulteriormente le discussioni su questa delicata tematica. Tale incontro sottolinea l'importanza della coordinazione tra Israele e gli Stati Uniti nella gestione della minaccia nucleare iraniana.

In sintesi, le posizioni espresse dal premier israeliano riflettono una chiara e condivisa volontà tra Israele e gli Stati Uniti di considerare l'eliminazione delle capacità nucleari iraniane come una condizione imprescindibile per la cessazione definitiva delle ostilità.

La questione del programma nucleare iraniano rimane, pertanto, un elemento centrale e di primaria importanza nelle dinamiche delle relazioni internazionali e nelle strategie di sicurezza dell'intera regione mediorientale, con implicazioni che vanno ben oltre i confini locali.