Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che la proposta di legge per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati è attualmente in discussione presso la I Commissione della Camera. L'iniziativa, presentata con la prima firma di Igor Iezzi, mira a consentire la revoca della cittadinanza a coloro che si rendono responsabili di crimini seri, con Salvini che ha enfatizzato come la cittadinanza “non possa essere a vita”.

Dichiarazioni e fondamenti della proposta

Salvini ha chiarito che sia il permesso di soggiorno sia la cittadinanza rappresentano un “atto di fiducia del popolo italiano che dà rispetto e chiede rispetto”, e che non si tratta di un “contratto a vita”.

Ha sostenuto che, in presenza di un reato grave, “un Paese serio ti espelle immediatamente”, definendo tale azione come “legittima difesa”. Il vicepremier ha inoltre specificato che le seconde generazioni desiderose di integrarsi sono benvenute, mentre chi rifiuta la cultura e le leggi del Paese in cui cresce costituisce un problema.

Il contesto dell'episodio di Modena e le reazioni politiche

La discussione sulla revoca della cittadinanza si inserisce nel più ampio dibattito scaturito da un recente episodio avvenuto a Modena. Qui, Salim El Koudri, un trentunenne di origini straniere nato a Bergamo, ha investito otto persone, causando quattro feriti gravi e due amputazioni. A seguito di questo evento, Salvini ha ribadito la necessità di revocare i permessi di soggiorno e di procedere con l'espulsione immediata per chi delinque, proponendo un modello a punti per tale procedura.

Tuttavia, il vicepremier Antonio Tajani ha precisato che l'investitore in questione è cittadino italiano. La Lega ha inoltre indirizzato una lettera al ministro Piantedosi per suggerire l'assegnazione della medaglia al Valor Civile a Luca Signorelli e agli altri cittadini che sono intervenuti per bloccare l'aggressore. L'episodio ha generato una vasta eco politica, con espressioni di solidarietà da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha annullato una visita a Cipro per recarsi a Modena.

Compiti della I Commissione della Camera

La I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati detiene la competenza in materia di cittadinanza, immigrazione e diritti civili.

Tra le sue funzioni principali rientrano l'esame e la discussione delle proposte di legge relative alla cittadinanza, come quella attualmente in valutazione, oltre alla formulazione di pareri su questioni attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico.