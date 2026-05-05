A Washington, il 5 maggio 2026, Marco Rubio ha ufficialmente annunciato la conclusione dell'operazione Epic Fury. Durante un briefing, Rubio ha dichiarato in modo conciso: “L’operazione Epic Fury è conclusa. Trump lo ha notificato al Congresso”. Questo annuncio, sebbene privo di ulteriori dettagli immediati sulla natura specifica o sugli esiti dell'operazione stessa, ha segnato un momento significativo nelle strategie militari statunitensi.

Contestualmente, Rubio ha rivelato l'avvio di una nuova iniziativa, denominata Project Freedom. Questa operazione subentra a Epic Fury, indicando una chiara evoluzione o un cambio di rotta nelle attività condotte dagli Stati Uniti nell'area di interesse.

La transizione da Epic Fury a Project Freedom suggerisce una ridefinizione degli obiettivi e delle modalità di intervento, proiettando una nuova fase strategica.

La natura di Project Freedom e il contesto strategico

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha fornito chiarimenti essenziali riguardo a Project Freedom. Ha specificato che si tratta di un'operazione temporanea, focalizzata strategicamente nel Golfo di Hormuz. Hegseth ha inoltre evidenziato una netta distinzione tra questa nuova iniziativa e la precedente Epic Fury, descritta come una vasta operazione militare diretta contro l'Iran. Questa separazione sottolinea un cambiamento nell'approccio e negli scopi delle missioni statunitensi.

Il segretario alla Difesa ha enfatizzato il carattere umanitario di Project Freedom, ribadendo che la sua durata sarà intrinsecamente limitata. Questa specificazione è cruciale per comprendere la portata e gli intenti dell'operazione, che si discosta dalle logiche di un conflitto militare su larga scala.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ulteriormente delineato la finalità di Project Freedom. Ha descritto l'iniziativa come un'azione volta a guidare le navi commerciali in sicurezza fuori dallo Stretto di Hormuz. L'avvio di questa misura è stato fissato per il mattino di lunedì 4 maggio 2026, e il presidente l'ha qualificata come un “gesto umanitario”, rafforzando l'immagine di un intervento mirato alla protezione del transito marittimo.

Nonostante l'orientamento umanitario di Project Freedom, Hegseth ha mantenuto un tono di avvertimento. Ha chiarito che l'Iran affronterebbe una risposta militare significativa e schiacciante qualora decidesse di attaccare le navi commerciali. Tuttavia, ha anche precisato che il cessate il fuoco con l'Iran rimane pienamente in vigore, cercando di bilanciare la deterrenza con il mantenimento degli accordi esistenti.

L'iter istituzionale e la notifica al Congresso

L'annuncio di Marco Rubio ha confermato che il presidente Donald Trump ha adempiuto all'obbligo di notificare ufficialmente al Congresso la conclusione dell'operazione Epic Fury. Questo passaggio è conforme alle procedure istituzionali e ai requisiti legali che regolano le operazioni militari condotte dagli Stati Uniti, garantendo la trasparenza e la supervisione legislativa.

La transizione strategica da Epic Fury a Project Freedom non è solo un cambio di nome, ma indica una profonda ridefinizione degli obiettivi e delle modalità di intervento degli Stati Uniti nell'area sensibile del Golfo di Hormuz. Questa evoluzione riflette un adattamento alle dinamiche regionali e alle priorità della politica estera americana, spostando il focus da un'operazione militare estesa a un'iniziativa più circoscritta e di natura umanitaria, pur mantenendo una chiara postura di deterrenza.