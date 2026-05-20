Il presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente rivolto un augurio di buon lavoro a Gennaro Sangiuliano, designato come nuovo capo dell'opposizione nel Consiglio regionale della Campania. L'annuncio è stato diffuso il 20 maggio 2026 da Napoli, segnando un momento significativo nel panorama politico regionale. Fico ha enfatizzato l'importanza di mantenere un confronto leale e proficuo tra le forze politiche, sottolineando come tale dialogo sia fondamentale per l'interesse superiore dei cittadini campani, pur nel pieno rispetto dei diversi ruoli istituzionali e delle differenti visioni politiche.

La nuova leadership dell'opposizione e il ringraziamento a Cirielli

Nel suo messaggio, il presidente Fico ha espresso un sentito ringraziamento a Edmondo Cirielli per l'impegno e la dedizione dimostrati nei mesi precedenti, durante i quali ha ricoperto il ruolo di capo dell'opposizione. È stata riconosciuta la sua costruttiva collaborazione istituzionale, che ha contribuito al sereno svolgimento dei lavori consiliari. La nomina di Sangiuliano giunge al culmine di un periodo di intense discussioni e confronti interni al centrodestra campano, culminato in un accordo unanime tra i principali esponenti della coalizione. Gennaro Sangiuliano, già stimato capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ha ricevuto il sostegno convinto sia di Fratelli d'Italia che della Lega, emergendo come figura unitaria e di sintesi, ritenuta ideale per guidare l'opposizione con autorevolezza e coesione.

L'intesa nel centrodestra: superate le tensioni interne

L'intesa politica che ha condotto alla designazione di Gennaro Sangiuliano rappresenta un passo cruciale per la stabilità del centrodestra campano. Questo accordo è stato raggiunto in seguito a un vertice strategico che ha visto protagonisti Fulvio Martusciello ed Edmondo Cirielli. L'incontro ha segnato la definitiva composizione di una fase caratterizzata da tensioni interne e attriti tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, che avevano rischiato di compromettere la compattezza della coalizione. Il centrodestra può contare su una solida rappresentanza nel Consiglio regionale, con sette consiglieri per Forza Italia e altrettanti per Fratelli d'Italia, a cui si aggiunge il supporto determinante della Lega.

La scelta di Sangiuliano è stata dunque frutto di una visione condivisa, mirata a garantire la massima compattezza all'opposizione e a rafforzare la sua azione in vista delle future sfide politiche regionali e delle prossime amministrative.

Le reazioni e le prime iniziative politiche

Le dichiarazioni successive all'accordo hanno confermato la ritrovata unità. Fulvio Martusciello, coordinatore campano di Forza Italia, ha ribadito l'importanza di rispettare gli accordi nazionali sulle candidature, sottolineando la volontà di procedere con coesione. Sulla stessa linea si è espresso Gianpiero Zinzi della Lega, che ha definito il profilo di Gennaro Sangiuliano "perfetto" per il ruolo, evidenziando la sua capacità di aggregare e rappresentare l'intera coalizione.

Dal canto suo, Gennaro Sangiuliano ha ringraziato i leader del centrodestra campano, assicurando il massimo impegno e la più alta rappresentanza per i cittadini della regione. A riprova dell'immediata operatività della nuova opposizione, proprio Sangiuliano e i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia hanno già presentato un'interrogazione urgente. L'iniziativa riguarda la preoccupante presenza di sostanze cancerogene nelle acque sotterranee della Campania, un tema di grande rilevanza ambientale e sanitaria che si preannuncia al centro del dibattito politico regionale nelle prossime settimane.