Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha ribadito la necessità improrogabile di superare il principio dell’unanimità all’interno dell’Unione Europea. Questa mossa è considerata cruciale per garantire che il continente non solo mantenga il passo, ma possa anche progredire attivamente nel panorama globale, evitando di restare indietro rispetto ad altri potenti attori internazionali. Le sue dichiarazioni, che richiamano le osservazioni del primo ministro canadese sull'Europa, evidenziano l'urgenza di affiancare a questa riforma istituzionale l'implementazione di una difesa comune e di investimenti comuni su scala europea.

Secondo la segretaria del PD, solo attraverso queste azioni concertate l'Europa potrà evitare di essere "schiacciata" dalle dinamiche geopolitiche ed economiche attuali. Schlein ha inoltre aggiunto: "L’Europa quando vuole si sa svegliare. Il problema è chi la tiene a freno", sottolineando il potenziale inespresso dell'Unione e le resistenze che ne ostacolano lo sviluppo.

Contrasto all’evasione fiscale e potenziamento delle agenzie

Durante il suo intervento, la segretaria Schlein ha posto l'accento sulla fondamentale questione del contrasto al sommerso e all’evasione fiscale. Ha sottolineato la possibilità e la necessità di intensificare l'impegno in questa battaglia, agendo sia a livello nazionale che attraverso una più incisiva cooperazione europea.

La proposta avanzata dalla leader del Partito Democratico prevede un significativo rafforzamento delle agenzie dedicate all'indagine e al contrasto di questi fenomeni illeciti. L'obiettivo ambizioso è quello di dimezzare l'ammontare delle evasioni fiscali nell'arco di un quinquennio di governo, un traguardo che garantirebbe maggiori risorse per i servizi pubblici e una maggiore equità sociale ed economica per tutti i cittadini europei.

La visione del Partito Democratico per un'Europa più forte

Il Partito Democratico, sotto la guida della segretaria Elly Schlein, si posiziona come una forza politica trainante nella costruzione di un'Europa più integrata e solidale. Il partito sostiene con convinzione la necessità di un deciso rafforzamento delle istituzioni europee, promuovendo attivamente una maggiore cooperazione tra gli Stati membri.

Questa visione si traduce nel favore per l'adozione di politiche comuni in settori strategici quali la difesa, gli investimenti e la lotta all’evasione fiscale. L'obiettivo primario è contribuire alla creazione di un'Unione Europea robusta e reattiva, in grado di affrontare efficacemente le sfide globali contemporanee e di garantire la piena tutela dei diritti sociali ed economici di tutti i suoi cittadini. Il PD si impegna per un'Europa protagonista sulla scena mondiale, capace di innovare e di proteggere il benessere collettivo, superando le frammentazioni che ne limitano l'azione.