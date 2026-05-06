La Casa Bianca ritiene di essere ormai vicina a un’intesa con l’Iran su un memorandum d’intesa di una sola pagina, finalizzato a porre fine alla guerra e a definire un quadro per successivi negoziati più approfonditi sul nucleare. A riportarlo è Axios. Washington si attende risposte da Teheran su diversi punti chiave entro le prossime 48 ore. L’intesa prevederebbe l’impegno dell’Iran a una moratoria sull’arricchimento nucleare, mentre gli Stati Uniti sarebbero pronti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Inoltre, entrambe le parti dovrebbero eliminare le restrizioni al transito nello Stretto di Hormuz.

Trattative diplomatiche in corso

Le trattative tra Stati Uniti e Iran hanno registrato un'intensificazione nelle ultime settimane, con numerosi incontri e scambi tra i rappresentanti dei rispettivi governi.

Il memorandum in fase di discussione potrebbe vertere su questioni cruciali di sicurezza regionale e di cooperazione internazionale, anche se le informazioni specifiche sul suo contenuto restano riservate. La rapidità con cui si attende una risposta definitiva da Teheran evidenzia non solo la delicatezza della situazione attuale, ma anche la forte volontà di entrambe le parti di pervenire a una soluzione condivisa e reciprocamente accettabile.