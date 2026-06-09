All’indomani dei ballottaggi per le elezioni amministrative in Campania, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalle forze di centrosinistra, sottolineando la capacità della coalizione di affermarsi anche in territori precedentemente guidati dal centrodestra. "Credo che ci sia stato un risultato molto significativo, le forze di centrosinistra si sono dimostrate estremamente competitive facendo anche vincere in realtà prima amministrate dal centrodestra".

Manfredi ha inoltre evidenziato il contributo delle liste civiche e il ruolo svolto dagli amministratori locali nel consolidamento del consenso elettorale.

"C'è un ruolo importante del civismo con alcuni sindaci che hanno ottenuto risultati molto confortanti - ha aggiunto - la filiera Città metropolitana, Comune di Napoli e Regione Campania funziona".

Il primo cittadino ha infine richiamato l’attenzione sulla necessità di trasformare il consenso ottenuto nelle urne in risultati concreti per i cittadini. "Adesso dobbiamo lavorare per dare risposte amministrative di qualità ai cittadini che hanno sostenuto la proposta politica".

Le elezioni amministrative in Campania: un momento cruciale

Le recenti elezioni amministrative in Campania hanno visto un vasto numero di comuni chiamati alle urne per il rinnovo delle proprie amministrazioni locali, in un contesto di grande fermento politico.

In questo scenario, il centrosinistra, secondo l'attenta analisi di Manfredi, ha saputo interpretare con acutezza ed efficacia le istanze e le preoccupazioni dei cittadini, presentando non solo programmi chiari e ben definiti, ma anche candidati di elevata credibilità, capaci di attrarre un ampio consenso popolare e di assicurare una solida e autorevole rappresentanza nei consigli comunali. La fase dei ballottaggi è ora considerata un momento decisivo e cruciale, un vero e proprio banco di prova per valutare non solo la tenuta, ma anche la futura capacità di governo delle forze progressiste all'interno della regione, delineando così prospettive importanti per il prossimo mandato amministrativo e per la stabilità politica e sociale a livello locale.