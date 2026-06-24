La Camera dei deputati si prepara a ospitare un evento di grande rilevanza storica: la cerimonia per l’ottantesimo anniversario della prima seduta dell’Assemblea Costituente. L’appuntamento è fissato per domani, 25 giugno 2026, nell’Aula di Montecitorio. I preparativi sono già in pieno svolgimento, con banchi spostati, prove del coro e un intenso via vai di addetti ai lavori, a testimonianza dell'importanza della celebrazione. Questo evento intende onorare un momento fondamentale per la nascita della Costituzione italiana, richiamando alla memoria le radici della Repubblica e i principi che hanno guidato la stesura della nostra Carta Costituzionale.

Le presenze istituzionali e il programma

Alla cerimonia parteciperanno circa 700 persone, tra cui deputati, senatori e le più alte cariche dello Stato. Il momento centrale sarà l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che pronuncerà un discorso nell'Aula di Montecitorio. Si tratta di un'occasione rara: sarà la seconda volta in undici anni di presidenza che il Capo dello Stato parlerà in questa sede dinanzi ai rappresentanti delle istituzioni, esclusi i giuramenti di rito. Tra le personalità di spicco attese, è confermata la presenza della premier Giorgia Meloni. La cerimonia prenderà il via alle 11 del mattino con i saluti istituzionali dei presidenti delle due Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, che anticiperanno l'intervento presidenziale.

Giovani e iniziative per l'anniversario

Un gesto di forte valore simbolico caratterizzerà la disposizione dell'Aula: il settore centrale dell’emiciclo sarà riservato a una quarantina di studenti liceali. Questi giovani, partecipanti all’iniziativa didattica “1946 a fumetti”, rappresentano le nuove generazioni. La loro presenza sottolinea l'importanza di tramandare la memoria storica e di valorizzare i principi repubblicani, evidenziando il legame tra passato e futuro. Oltre alla cerimonia principale, il programma ufficiale prevede iniziative collaterali per arricchire la celebrazione dell'ottantesimo anniversario, tra cui mostre documentarie, incontri e la presentazione di materiali storici inediti, tutti volti a promuovere una riflessione sui valori che hanno plasmato la Repubblica italiana.

L'intera serie di appuntamenti per celebrare l'ottantesimo anniversario dell'Assemblea Costituente mira a coinvolgere attivamente istituzioni e cittadini. L'obiettivo è consolidare un percorso di riflessione sui valori fondanti della Repubblica italiana, mantenendo vivo il ricordo di quel cruciale momento storico.