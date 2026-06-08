Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recentemente ribadito con forza la necessità improrogabile di difendere e preservare le regole di cooperazione internazionale che sono state meticolosamente costruite nel periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale. Questo appello è stato lanciato in occasione di un significativo incontro istituzionale, durante il quale il Capo di Stato ha voluto sottolineare, con particolare enfasi, il ruolo insostituibile e la centralità strategica che le istituzioni multilaterali hanno rivestito e continuano a rivestire nel panorama globale.

Il richiamo alla cooperazione internazionale

Mattarella ha chiaramente evidenziato come l'insieme delle norme e dei principi di cooperazione internazionale, elaborati e definiti con lungimiranza nel periodo del dopoguerra, abbia costituito un pilastro fondamentale per garantire la stabilità e promuovere la crescita equilibrata di numerosi Paesi in tutto il mondo. Il Presidente ha infatti affermato che l'impegno a "difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra" si configura oggi come un'esigenza più che mai pressante e attuale. Ha richiamato l'attenzione collettiva sull'importanza cruciale di mantenere saldo e integro il quadro normativo e istituzionale che, per decenni, ha rappresentato la base per un lungo periodo di pace relativa e di significativo sviluppo economico e sociale a livello internazionale.

Le fondamenta e gli obiettivi delle istituzioni multilaterali

La genesi delle istituzioni multilaterali sorte nel periodo post-bellico, tra cui spiccano le Nazioni Unite, è intrinsecamente legata all'ambizioso obiettivo di promuovere attivamente la pace, assicurare la sicurezza internazionale e favorire una proficua cooperazione tra gli Stati. La Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta solennemente nel 1945, delinea con chiarezza la missione primaria dell'organizzazione, ponendosi come scopo principale quello di "mantenere la pace e la sicurezza internazionale e sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli basate sul rispetto del principio di uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli".

Questi principi fondanti hanno guidato l'azione di tali organismi, contribuendo a prevenire conflitti e a gestire crisi in un'ottica di dialogo e collaborazione.

Il Presidente Mattarella ha, in questa occasione, ribadito con fermezza che l'osservanza scrupolosa e il rispetto incondizionato di queste regole condivise rappresentano un presidio essenziale e irrinunciabile. Tale presidio è fondamentale per contrastare efficacemente i crescenti rischi di conflitti destabilizzanti e di generale instabilità che possono minacciare l'ordine globale. Ha inoltre enfatizzato che la salvaguardia e il rafforzamento delle istituzioni multilaterali non sono un compito esclusivo di pochi, ma costituiscono una responsabilità condivisa che ricade su tutti i Paesi membri.

Questa responsabilità collettiva è cruciale per assicurare un futuro di maggiore armonia e progresso per l'intera comunità internazionale, preservando i valori e i meccanismi che hanno dimostrato la loro efficacia nel corso della storia recente.