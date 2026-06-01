Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato: "prevalga la forza della legge, non la prepotenza delle armi". Durante un intervento pubblico, ha evidenziato la centralità della legalità e il ruolo delle istituzioni per il rispetto delle regole democratiche.

Mattarella ha ribadito che il rispetto della legge è un principio imprescindibile per la convivenza civile e la tutela dei diritti. Le istituzioni devono agire con fermezza e responsabilità, difendendo la legalità da ogni sopraffazione.

Il richiamo al valore della legalità

Nel suo discorso, Mattarella ha sottolineato l'importanza di contrastare violenza e imposizione della forza.

"Prevalga la forza della legge, non la prepotenza delle armi", ha ribadito, richiamando il dovere delle istituzioni di proteggere la società da minacce all'ordine democratico.

Il Capo dello Stato ha ricordato che la legalità è il fondamento della Repubblica. Ogni cittadino è chiamato a rispettare le regole comuni, rifiutando interessi imposti con la forza.

Il ruolo del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica italiana rappresenta l'unità nazionale e garantisce il rispetto della Costituzione, delle leggi e delle istituzioni. Le sue funzioni principali includono la nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, la promulgazione delle leggi e l'invio di messaggi alle Camere.

Il Presidente esercita il comando delle Forze Armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa. Il suo ruolo è centrale per l'equilibrio tra i poteri dello Stato e la tutela dei principi costituzionali.