La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito il memorandum d'intesa siglato tra Stati Uniti e Iran come "un'occasione di pace da cogliere". L'accordo, annunciato il 15 giugno 2026, mira a ridurre le tensioni nella strategica regione del Golfo.

Meloni ha espresso il forte apprezzamento dell'Italia per questo passo diplomatico, dichiarando la piena disponibilità del governo a sostenere iniziative volte a favorire la stabilità e la sicurezza nell'area. Particolare attenzione è rivolta allo Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico energetico mondiale, dove l'Italia è pronta a offrire il proprio supporto per una missione di sicurezza.

L'Impegno Italiano per la Sicurezza Marittima

Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno dell'Italia a collaborare attivamente con i partner internazionali per garantire la sicurezza delle rotte marittime. Un approccio condiviso tra le principali potenze globali è considerato essenziale per affrontare le sfide regionali e promuovere il dialogo e la cooperazione.

Il memorandum tra Stati Uniti e Iran rappresenta un tentativo significativo di allentare le tensioni che hanno caratterizzato il Golfo negli ultimi anni. L'intesa prevede impegni reciproci per prevenire incidenti e rafforzare la sicurezza della navigazione, contribuendo alla stabilità regionale. Lo Stretto di Hormuz, in particolare, è un passaggio marittimo di vitale importanza globale per il transito delle esportazioni mondiali di petrolio, e in passato è stato teatro di episodi di tensione.

Il sostegno italiano alla missione di sicurezza, promossa dall'accordo USA-Iran, si inserisce in una strategia più ampia di tutela degli interessi internazionali e di promozione della stabilità nel Golfo. La posizione di Meloni evidenzia il costante impegno del Paese a favore del dialogo e della cooperazione multilaterale nelle zone di crisi, per garantire pace e sicurezza nella regione.