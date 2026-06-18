Un recente sondaggio YouTrend per Sky TG24, pubblicato il 18 giugno 2026, ha rivelato un significativo cambiamento nel panorama politico italiano: Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, ha superato la Lega nelle intenzioni di voto. La rilevazione attribuisce a Futuro Nazionale il 5,9% delle preferenze, posizionandolo leggermente al di sopra della Lega, che si attesta al 5,8%.
Il dato evidenzia un sorpasso significativo per Futuro Nazionale, formazione politica di recente costituzione, che ottiene una percentuale superiore rispetto a uno dei principali partiti del centrodestra italiano.
La Lega, storicamente guidata da Matteo Salvini, si posiziona ora appena sotto il nuovo partito di Vannacci nelle intenzioni di voto rilevate da YouTrend, segnalando una nuova dinamica nel panorama politico.
Scenario politico e ascesa di Futuro Nazionale
La rilevazione di YouTrend delinea un quadro politico in evoluzione tra le forze italiane. Il 5,9% per Futuro Nazionale segna un ingresso rilevante nel panorama nazionale, mentre la Lega, centrale negli ultimi anni, scende al 5,8%. Il sondaggio, condotto su un campione rappresentativo, riflette le attuali tendenze dell’elettorato e i possibili nuovi equilibri.