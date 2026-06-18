Mosca ha espresso il proprio sostegno al memorandum d'intesa siglato tra Stati Uniti e Iran, sottolineando l'importanza che tutte le parti coinvolte nel conflitto aderiscano con rigore agli accordi. Il ministero degli Esteri russo ha chiarito che l'osservanza di tali intese è essenziale per prevenire una nuova e pericolosa escalation nella regione, con particolare attenzione al Libano.

La posizione ufficiale di Mosca ribadisce che la riaffermazione dell'Iran del suo incrollabile impegno verso il Trattato di non proliferazione nucleare è la risposta più efficace a qualsiasi accusa infondata rivolta a Teheran.

Questa riaffermazione difende il legittimo diritto iraniano di sviluppare e impiegare l'energia nucleare per fini pacifici. La Russia ha pertanto evidenziato la necessità di un approccio diplomatico e multilaterale per la gestione delle tensioni in Medio Oriente, enfatizzando il ruolo del memorandum quale strumento di stabilizzazione.

Il memorandum tra Stati Uniti e Iran e la crisi in Libano

Il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, facilitato dalla mediazione del Pakistan, mira a mitigare le crescenti tensioni. Queste ultime sono state alimentate da attacchi aerei e rappresaglie che hanno coinvolto Iran, Stati Uniti e Israele, oltre ad altri paesi della regione. L'accordo, annunciato l'8 aprile e in attesa di una firma formale il 19 luglio in Svizzera, prevede una tregua temporanea e l'impegno a prevenire ulteriori escalation militari.

In questo quadro di sviluppi, la questione libanese assume rilevanza strategica. Dal 2 marzo, Israele ha condotto un'offensiva in Libano che ha causato, secondo dati ufficiali, migliaia di vittime e oltre un milione di sfollati. In un recente colloquio telefonico, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha chiesto al suo omologo russo, Sergey Lavrov, che gli attacchi israeliani sul Libano cessino completamente. Araghchi ha enfatizzato la responsabilità degli Stati Uniti nell'assicurare l'attuazione del memorandum.

Appello alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite

Durante il colloquio tra i ministri degli Esteri di Iran e Russia, è stato rivolto un appello congiunto alla comunità internazionale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per sostenere l'intesa tra Stati Uniti e Iran.

È stato promosso il rafforzamento della cooperazione diplomatica tra i paesi della regione per la promozione della pace e della stabilità. Questo si inserisce in un contesto di tensioni regionali crescenti, innescate dalla fine di febbraio a seguito di attacchi aerei statunitensi e israeliani sull'Iran, che hanno causato gravi perdite e reazioni militari da parte di Teheran.

La posizione russa e il dialogo con l'Iran evidenziano la complessità della situazione in Medio Oriente e la necessità imperativa di adottare soluzioni condivise per scongiurare ulteriori crisi umanitarie e politiche, in particolare in regioni come il Libano, già duramente colpite dal conflitto.