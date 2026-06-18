Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha evidenziato la necessità di nominare un inviato speciale unico per l'Europa, figura chiave negli eventuali negoziati con la Russia. La dichiarazione è stata rilasciata a Bruxelles il 18 giugno 2026, a margine di un punto stampa tenutosi dopo la riunione dei leader del Partito Popolare Europeo. Questa proposta mira a rafforzare la posizione diplomatica dell'Unione.

L'appello per una rappresentanza europea unificata

Tajani ha ribadito che la selezione di questo inviato speciale dovrà avvenire con l'ampio consenso di tutti i ventisette Stati membri dell'Unione Europea.

Il ministro ha chiarito che l'obiettivo è presentare una "voce sola che rappresenti l'Europa" in ogni interazione diplomatica con Mosca, garantendo un approccio coeso e inequivocabile da parte delle istituzioni europee.

Il sostegno italiano e la strategia diplomatica

La visione di un inviato europeo unico ha trovato forte sostegno anche nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier ha rafforzato l'idea di un singolo rappresentante dell'Unione Europea per i contatti diplomatici con la Russia, specialmente in relazione alla guerra in Ucraina. Meloni ha escluso che il ruolo possa essere affidato a un esponente proveniente da uno dei maggiori Stati membri dell'UE, suggerendo invece candidati dai Paesi di media grandezza.

Questa scelta è motivata dalla volontà di facilitare il consenso tra i membri e assicurare maggiore chiarezza e coerenza nell'azione diplomatica europea.

La presidente del Consiglio ha inoltre avvertito che la proliferazione di "più gruppi diplomatici europei" può generare confusione, compromettendo l'efficacia delle iniziative. Ha quindi reiterato con forza l'esigenza di una voce unitaria dell'UE nei delicati rapporti con Mosca, un principio fondamentale per la politica estera del blocco.

La posizione italiana si inserisce nel cruciale dibattito europeo sulla gestione dei rapporti diplomatici con la Russia, con un focus particolare sulle implicazioni della guerra in Ucraina. L'obiettivo primario di questa proposta è rafforzare la coesione tra gli Stati membri, prevenendo l'insorgere di divisioni interne che potrebbero significativamente indebolire la posizione negoziale dell'Unione Europea sul palcoscenico internazionale.