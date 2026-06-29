Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ha delineato con chiarezza la posizione del suo partito in merito alla selezione dei futuri candidati sindaci, sottolineando che la decisione sull'eventuale indizione delle primarie spetta in ultima analisi ai vertici delle formazioni politiche. Questa affermazione è stata rilasciata durante un significativo incontro tenutosi a Napoli, dove Tajani ha avuto modo di precisare la sua visione e le modalità preferenziali per la scelta dei rappresentanti in vista delle prossime elezioni amministrative.

La posizione di Tajani: primarie e la preferenza per i civici

Il leader di Forza Italia ha enfatizzato che il ricorso alle primarie non deve essere considerato un processo automatico o scontato. Al contrario, ha spiegato che tale scelta è frutto di una attenta valutazione e di una deliberazione che compete esclusivamente alle direzioni politiche dei partiti. "Le primarie per la scelta dei candidati sindaci le decidono i vertici dei partiti", ha dichiarato Tajani, ribadendo la centralità e la responsabilità delle leadership nel definire gli strumenti di selezione più idonei per le candidature locali. Questa posizione mira a mantenere un controllo strategico sul processo, garantendo che le scelte siano allineate con le linee programmatiche e gli obiettivi generali del partito.

Accanto a questa precisazione sulle primarie, Antonio Tajani ha espresso una sua personale e marcata preferenza per la candidatura di figure civiche. "Io sono per i civici", ha affermato con convinzione, argomentando che i candidati civici possono rappresentare una risorsa estremamente importante e strategica per il buon governo delle amministrazioni locali. Secondo la sua prospettiva, l'apporto di personalità esterne alle dinamiche partitiche tradizionali può favorire un maggiore radicamento sul territorio, una più profonda comprensione delle esigenze della comunità e una gestione più pragmatica e orientata ai risultati, rafforzando così il legame tra le istituzioni e i cittadini.

L'incontro a Napoli e il dibattito sulle candidature

Le dichiarazioni del segretario di Forza Italia si sono inserite nel contesto di una sua visita istituzionale e politica a Napoli, città in cui ha incontrato numerosi rappresentanti locali del partito e un'ampia platea di sostenitori. L'intervento di Tajani si colloca all'interno di un più ampio dibattito interno al centrodestra, che sta attualmente definendo le strategie e le metodologie per la selezione dei propri candidati in vista delle imminenti elezioni amministrative. In questo contesto, Tajani ha voluto ribadire con forza che la decisione finale sull'opportunità di indire le primarie rimane una prerogativa dei vertici. Ha inoltre sottolineato come la scelta di puntare su candidati civici possa effettivamente contribuire in modo significativo a rafforzare il legame e la fiducia reciproca tra le istituzioni locali e la cittadinanza, promuovendo una maggiore partecipazione e rappresentatività.