Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha ribadito il 5 giugno 2026 l'importanza che il presidente russo Vladimir Putin dimostri una reale intenzione di sedersi al tavolo delle trattative. "Vogliamo essere ottimisti", ha dichiarato Tajani, "l'importante è che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff". L'Italia, ha aggiunto il ministro, incoraggia ogni forma di dialogo, e un potenziale incontro diretto tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe considerato un fatto estremamente positivo.

Dialogo e cessate il fuoco: la posizione italiana

Nelle sue dichiarazioni, Tajani ha espresso apprezzamento per la proposta avanzata dal presidente Zelensky di prevedere un cessate il fuoco durante gli eventuali negoziati. Il ministro ha sottolineato come l'obiettivo primario dell'Italia sia sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere un accordo di pace giusto e a porre fine a un conflitto che si protrae da troppo tempo. "Noi faremo tutto ciò che è possibile per sostenere un accordo che sia portatore di una pace giusta e che ponga fine ad una guerra che dura fin da troppo tempo", ha affermato Tajani.

Il ruolo dell'Unione Europea nei negoziati di pace

La questione della rappresentanza europea nei futuri negoziati con la Russia è stata al centro delle discussioni tra i ministri degli Esteri dell'Unione Europea, riuniti a Cipro alla fine di maggio 2026.

In tale contesto, il ministro Tajani ha chiarito la posizione europea, affermando che "Europe will decide the name of the negotiator, not Mr Putin". Questa dichiarazione ha evidenziato che la scelta del rappresentante europeo spetta esclusivamente ai Paesi membri, e non alla Russia. La linea comune dei ministri europei è quella di presentare un fronte unito, ponendo la sostanza delle richieste europee come priorità assoluta rispetto alla selezione di un singolo inviato.

Durante l'incontro, è stata enfaticamente ribadita la necessità di definire un approccio comune e coerente verso la Russia. Diversi ministri hanno sottolineato che la designazione di un eventuale negoziatore europeo è ancora un tema prematuro. L'attenzione principale rimane focalizzata sul sostegno all'Ucraina e sull'impegno per trovare una soluzione condivisa che possa condurre alla cessazione delle ostilità.