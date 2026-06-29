Antonio Tajani ribadisce la distanza del centrodestra da Roberto Vannacci, sostenendo che sia stato lo stesso eurodeputato a scegliere di allontanarsi dalla coalizione.

"Ha lasciato lui"

Intervistato da Radio24, il vicepremier e leader di Forza Italia ha risposto così a chi gli chiedeva se Vannacci dovesse essere "imbarcato" nel centrodestra.

"Vannacci? Ha deciso lui di stare fuori dal centrodestra, vota contro il governo, è una scelta sua. Ha lasciato lui".

"Dice cose diverse da noi"

Alla domanda sui valori espressi da Vannacci, Tajani ha sottolineato la distanza politica tra le posizioni dell'eurodeputato e quelle di Forza Italia.

"Sta dicendo cose diverse da quelle che diciamo, rischia di fare sempre più la quinta gamba della sinistra".

Infine, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse preferibile perdere le elezioni piuttosto che scendere a compromessi, il leader azzurro ha ribadito l'obiettivo della coalizione. "Noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere, con coerenza. Non è una questione di Vannacci o non Vannacci".