Donald Trump ha dichiarato la sua probabile intenzione di sostenere Benjamin Netanyahu in vista delle prossime elezioni israeliane, specificando tuttavia che la sua decisione finale dipenderà in modo cruciale dalla rosa dei candidati che si presenteranno. L'ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato queste significative affermazioni durante un'intervista concessa a Israel Hayom, sottolineando con chiarezza la natura condizionale del suo potenziale appoggio al premier israeliano.

Le posizioni di Trump e il contesto politico

Nel corso dell'intervista, Donald Trump ha esplicitamente affermato: "Probabilmente lo sosterrò, dipende dai candidati".

L'ex inquilino della Casa Bianca ha inoltre voluto richiamare alla memoria il suo passato rapporto con Benjamin Netanyahu, descrivendolo come una "collaborazione positiva" e proficua che ha caratterizzato il periodo del suo mandato presidenziale. Nonostante questo legame storico, Trump ha fermamente ribadito che la sua decisione finale e il conseguente appoggio saranno presi solo dopo aver valutato attentamente chi saranno gli altri candidati in corsa per la guida del governo israeliano, una scelta con potenziali ripercussioni significative sul panorama politico.

Benjamin Netanyahu e il sistema politico israeliano

Benjamin Netanyahu è attualmente il leader del partito Likud e ricopre la prestigiosa carica di Primo Ministro di Israele.

Il complesso e articolato sistema politico israeliano prevede che il Primo Ministro sia selezionato tra i membri della Knesset, il parlamento monocamerale del paese, composto da 120 seggi. Le elezioni legislative in Israele si svolgono generalmente ogni quattro anni, ma la loro frequenza può variare considerevolmente. Possono infatti essere anticipate in caso di profonde crisi politiche interne o a seguito dello scioglimento anticipato della Knesset. Il partito o la coalizione che riesce a ottenere la maggioranza dei seggi in parlamento è quindi incaricato di formare il governo, un processo che spesso richiede delicate e lunghe negoziazioni tra le diverse forze politiche.

La posizione espressa da Donald Trump in merito alle elezioni israeliane è monitorata con grande attenzione e interesse sia negli Stati Uniti che in Israele.

Questa attenzione è giustificata dalla rilevanza strategica delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e dal ruolo di primo piano che Benjamin Netanyahu ha ricoperto e continua a ricoprire nella politica israeliana negli ultimi anni, influenzando scenari regionali e internazionali di grande importanza.