A 79 anni, Emilia Bossi, meglio conosciuta come Milly Moratti, fa il suo ritorno nel Consiglio comunale di Milano in qualità di consigliera. Questo rientro segue le dimissioni di Bruno Ceccarelli, e Milly Moratti assume l'incarico essendo stata la prima dei non eletti nelle liste del Partito Democratico alle scorse elezioni.

L'accoglienza in aula è stata calorosa, con gli applausi dei colleghi e il benvenuto ufficiale del sindaco Beppe Sala, che ha sottolineato l'importanza del suo contributo. La sua figura è caratterizzata da un profilo di notevole spessore: Milly Moratti è laureata in Fisica teorica presso l'Università Statale di Milano e ha ricoperto in passato la prestigiosa carica di presidente di Emergency, dimostrando un impegno costante sia nel campo accademico che in quello umanitario.

Il percorso politico di Milly Moratti a Milano

La carriera politica di Milly Moratti nel capoluogo lombardo è segnata da diverse tappe significative. Già nel 2001 e nel 2006, si era candidata alle primarie del centrosinistra, partecipando attivamente alla vita democratica della città. Successivamente, è stata eletta consigliera di opposizione, un ruolo che ha ricoperto con determinazione durante i mandati dei sindaci Gabriele Albertini e della cognata Letizia Moratti. Questa esperienza le ha permesso di acquisire una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative e delle esigenze cittadine.

Nel 2016, Milly Moratti è tornata a sedere in Consiglio comunale, questa volta tra le file del Partito Democratico, confermando il suo legame con la formazione politica.

Alle elezioni dell'ottobre 2021, pur non essendo stata rieletta, aveva ottenuto un considerevole numero di preferenze, precisamente 686 voti, posizionandosi come la prima dei candidati non eletti. Questa posizione le ha ora permesso di subentrare, garantendo continuità e rappresentanza.

Funzioni e composizione del Consiglio comunale di Milano

Il Consiglio comunale di Milano è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della città. È composto dal sindaco e da 48 consiglieri, eletti per una durata quinquennale. Le sue funzioni sono molteplici e di fondamentale importanza per la gestione della comunità: includono l'approvazione di regolamenti, del bilancio comunale, dei piani regolatori e la gestione delle nomine di competenza.

L'ingresso di Milly Moratti in questo organismo strategico apporta un'ulteriore esperienza e una voce autorevole nel dibattito cittadino, contribuendo alle decisioni che plasmano il futuro di Milano.