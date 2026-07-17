Le forze autonomiste della Valle d'Aosta hanno espresso una ferma contrarietà nei confronti di una nuova norma elettorale, sostenendo che questa violerebbe in modo significativo lo Statuto speciale di autonomia della regione. La posizione, resa nota il 17 luglio 2026, ha visto i rappresentanti dei movimenti autonomisti dichiarare inequivocabilmente che la disposizione normativa in questione "viola lo Statuto di autonomia della Valle d'Aosta".

La contestazione delle forze autonomiste valdostane

I rappresentanti delle forze autonomiste hanno sottolineato con decisione che la norma elettorale contestata non rispetta le prerogative fondamentali garantite dallo Statuto speciale, il documento cardine che regola l'autonomia della Valle d'Aosta.

Secondo le dichiarazioni, la norma in esame si porrebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali che tutelano la specificità istituzionale e politica della regione, mettendo a rischio l'autogoverno. Gli autonomisti hanno ribadito con forza che la difesa dello Statuto rappresenta un elemento irrinunciabile e centrale della loro azione politica, chiedendo il rispetto integrale delle disposizioni statutarie. La loro preoccupazione si concentra sull'impatto che tale modifica potrebbe avere sulla capacità della regione di autodeterminarsi e di gestire autonomamente le proprie dinamiche elettorali, un aspetto cruciale per l'esercizio della piena autonomia e la salvaguardia delle peculiarità locali.

Il valore e la tutela dello Statuto speciale della Valle d'Aosta

Lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con una legge costituzionale, è il fondamento giuridico che definisce le competenze e le autonomie della regione. Esso garantisce alla Valle d'Aosta particolari forme di autogoverno, disciplinando le modalità di elezione degli organi regionali, aspetto cruciale per la rappresentatività democratica. Lo Statuto stabilisce inoltre che qualsiasi eventuale modifica alle norme elettorali debba avvenire nel pieno rispetto delle prerogative regionali e delle procedure già previste dalla legge, a garanzia della stabilità e della coerenza del sistema. La tutela dell'autonomia statutaria è considerata un elemento di valore inestimabile per la salvaguardia delle specificità linguistiche, culturali e istituzionali che contraddistinguono la Valle d'Aosta.

La sua integrità è essenziale per mantenere l'identità unica della regione e assicurare la continuità del suo percorso di autogoverno, evitando ingerenze che possano compromettere il delicato equilibrio raggiunto.