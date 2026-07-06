Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si posiziona all’ottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori italiani, secondo i dati del Governance Poll 2025. L’indagine, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e diffusa il 6 luglio 2026, attribuisce a Bardi un gradimento del 56%. Questo risultato lo colloca a pari merito con il presidente della Sicilia e segna una lieve flessione dello 0,6% rispetto al momento della sua elezione. Un dato significativo è l’avanzamento di una posizione rispetto al sondaggio del 2024, quando il governatore lucano occupava il nono posto, grazie a un incremento del 2,5% registrato nel 2025.

L’analisi dell’andamento del consenso per Bardi negli ultimi anni rivela una crescita costante. In quattro anni, il suo gradimento è passato dal 40,5% del 2022 all’attuale 56%. Su un orizzonte temporale più ampio, il presidente della giunta lucana ha guadagnato ben 15,4 punti percentuali in sei anni, attestandosi tra i governatori con le crescite più rilevanti a livello nazionale. Ai vertici della classifica del Governance Poll 2025 si confermano figure di spicco come Antonio Decaro della Puglia, con un solido 66% di consensi, seguito da Alberto Stefani del Veneto al 65% e da Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia al 64%.

L'andamento del consenso per Vito Bardi

Il risultato ottenuto da Vito Bardi assume un rilievo particolare, considerando che giunge dopo oltre sette anni di governo della Basilicata.

Questo lungo periodo, fisiologicamente, tende a erodere il consenso popolare. Tuttavia, il mantenimento di un posizionamento nella parte alta della graduatoria testimonia una sostanziale tenuta del rapporto di fiducia con i cittadini lucani. Un tale esito conferma la solidità dell'azione amministrativa regionale e la capacità di conservare un livello di gradimento significativo anche al termine di una lunga esperienza di governo, in un contesto nazionale spesso caratterizzato da una generale diminuzione del consenso per gli amministratori in carica.

Il Governance Poll: metodologia e quadro nazionale

Il Governance Poll si conferma come una delle più autorevoli indagini annuali sul gradimento degli amministratori locali in Italia, frutto della collaborazione tra Noto Sondaggi e Il Sole 24 Ore.

L’edizione 2026 dell'indagine fornisce una fotografia aggiornata delle preferenze politiche nel Paese. Se i presidenti di Regione ai vertici della classifica registrano valori di consenso elevati, compresi tra il 66% e il 64%, la parte bassa della graduatoria vede il governatore della Liguria, Marco Bucci, attestarsi al 45%. Chiudono la classifica, a pari merito con il 42%, Francesco Roberti del Molise e Francesco Rocca del Lazio. Il Governance Poll continua a essere uno strumento essenziale per la misurazione comparata del gradimento, offrendo dati preziosi sull'opinione pubblica a livello regionale e comunale.