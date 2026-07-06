Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese, ha dichiarato che il rapporto di fiducia dei cittadini lucani nei confronti del presidente della Regione, Vito Bardi, si mantiene solido. Questa valutazione è stata espressa il 6 luglio 2026, sottolineando come la popolazione continui a riconoscere l’impegno e la presenza delle istituzioni regionali. Tale persistenza del consenso è un indicatore significativo della percezione pubblica.

Le affermazioni di Mario Polese

Polese ha evidenziato che il consenso verso il presidente Bardi si mantiene costante, affermando che «il rapporto di fiducia tra i cittadini e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, tiene».

Il vicepresidente ha inoltre ribadito che questa fiducia è un elemento fondamentale per proseguire nel percorso amministrativo e per affrontare con efficacia le sfide che attendono la regione. La stabilità di tale legame è vista come cruciale per la governance futura e per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Il quadro istituzionale lucano

Il Consiglio regionale della Basilicata è l’assemblea legislativa della regione e svolge un ruolo centrale nell’attività normativa e di controllo. È l’organo deputato alla creazione delle leggi regionali e alla supervisione dell'operato dell'esecutivo, garantendo la corretta applicazione delle politiche e la risposta alle esigenze del territorio. La sua azione è imprescindibile per la democrazia e la trasparenza regionale.

Il presidente della Regione, Vito Bardi, è a capo dell’esecutivo regionale, guidando l’amministrazione e rappresentando l’istituzione nei rapporti con i cittadini e con gli altri enti. La sua figura è essenziale per la gestione e l'indirizzo politico della Basilicata. Il Consiglio regionale, che supporta e controlla l'operato dell'esecutivo, si compone di venti consiglieri e ha la sua sede operativa nella città di Potenza, capoluogo della regione.

La stabilità del rapporto tra istituzioni e cittadini è considerata dal vicepresidente Polese un elemento chiave per garantire la continuità delle azioni amministrative e la realizzazione dei programmi regionali. Questa coesione è fondamentale per affrontare le dinamiche territoriali e per il benessere e lo sviluppo della Basilicata, rafforzando la capacità di governo e la fiducia reciproca tra governanti e governati.