Il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, ha sottolineato l'importanza del radicamento locale, affermando che «è dal territorio che nasce la buona politica e da lì vogliamo continuare a crescere». Questa dichiarazione giunge al termine di un'importante fase per il partito nella regione: la conclusione della sessione dei congressi cittadini in Basilicata. L'iniziativa ha avuto come obiettivo primario il rinnovo dei quadri dirigenti locali e il potenziamento della struttura organizzativa del partito su scala regionale, un passo strategico per rafforzare la presenza della Lega sul territorio.

La nota diffusa da Pepe ha dettagliato gli esiti di queste assemblee, che hanno sancito l'elezione dei nuovi segretari cittadini. Per la sezione del capoluogo, Potenza, l'incarico è stato affidato ad Alfonso Nardella, figura chiave per la guida locale. Analogamente, alla sezione di Tolve è stato eletto Renato Martucci. Spostandosi nel territorio della provincia di Matera, i congressi hanno decretato l'elezione di Isaia D’Elicio per la sezione di Montescaglioso e di Davide Carbone per quella di Bernalda. Per quanto riguarda la sezione di Matera città, è stato annunciato che nei prossimi giorni si procederà alla nomina di un commissario cittadino, il cui compito sarà quello di accompagnare la sezione locale verso il futuro congresso.

Rafforzamento della squadra e obiettivi futuri

Il comunicato ha evidenziato come le recenti elezioni, con le nomine di Alfonso Nardella, Renato Martucci, Isaia D’Elicio e Davide Carbone, rappresentino un significativo rafforzamento della squadra della Lega. Questi nuovi dirigenti e amministratori sono stati scelti per la loro profonda conoscenza delle esigenze delle rispettive comunità, una competenza che, secondo Pepe, permetterà loro di rappresentare i cittadini con impegno e professionalità. Il commissario regionale ha ribadito la visione del partito: «Il nostro obiettivo è essere sempre più vicini ai cittadini, dando risposte concrete e costruendo, a partire dai comuni, una Basilicata più forte e più competitiva».

Questo approccio mira a consolidare il legame tra il partito e le realtà locali, promuovendo uno sviluppo che parta dalle esigenze specifiche di ogni comunità.

Il contesto territoriale e le dinamiche regionali

I comuni menzionati in relazione alle nuove sezioni della Lega, come Matera, Bernalda e Montescaglioso, si trovano al centro di importanti dinamiche regionali. Questi stessi territori, infatti, sono stati coinvolti nella discussione relativa al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. In Basilicata, sono state individuate quattordici aree potenzialmente idonee per tale deposito, concentrate prevalentemente nel Materano. I perimetri di queste aree includono comuni come Matera, Montalbano Jonico, Bernalda, Montescaglioso, Irsina e Genzano di Lucania.

La questione del deposito ha generato un ampio dibattito, con iniziative di confronto e proteste da parte di cittadini e amministratori locali, evidenziando la sensibilità e l'attenzione del territorio verso queste tematiche cruciali.