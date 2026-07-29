L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce una particolare forma di detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento è stato approvato con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni.

Le misure previste

La nuova normativa prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare, salvo alcune eccezioni, per i detenuti condannati a una pena non superiore a otto anni, a condizione che partecipino a un programma di cura e recupero.

Il voto dell'Aula

La maggioranza ha votato a favore del provvedimento. Le forze di opposizione hanno scelto in prevalenza l'astensione, dichiarandosi sostanzialmente favorevoli al principio della legge ma evidenziandone diverse criticità. Fanno eccezione il Movimento 5 Stelle e FnV, che hanno votato contro.