Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge che introduce importanti disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile. Il provvedimento, approvato nella riunione del 14 luglio 2026 a Roma, mira a rafforzare l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno, con un focus sulla riorganizzazione e l'efficienza.

Le nuove misure per la sicurezza e il contrasto al disagio giovanile

Il nuovo disegno di legge sicurezza introduce una serie di interventi mirati a contrastare i fenomeni di violenza legati alla cosiddetta "mala movida" e alle "baby gang".

Tra le principali novità, spicca l'introduzione di un daspo urbano specifico per i gruppi ritenuti tendenzialmente violenti, esteso anche ai minorenni. L'obiettivo è prevenire e limitare efficacemente gli episodi di disagio sociale e criminalità giovanile nelle aree urbane, garantendo maggiore ordine pubblico.

Sul fronte delle Forze di polizia, il testo approvato prevede un'esimente penale in caso di responsabilità colposa, una misura volta a offrire maggiore tutela agli operatori nell'esercizio delle loro delicate funzioni. Il ddl sicurezza si concentra anche sulla riorganizzazione e sul funzionamento del Ministero dell’Interno, con l'intento di ottimizzare il coordinamento tra le diverse articolazioni preposte alla gestione della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità.

L'iter legislativo e il ruolo del Governo per la sicurezza

Il Consiglio dei ministri, in qualità di organo collegiale del Governo, è responsabile dell'adozione di atti normativi di rilevanza, inclusi i disegni di legge da sottoporre all'esame del Parlamento. Il Ministero dell’Interno, direttamente coinvolto dal provvedimento, detiene la responsabilità primaria per la sicurezza pubblica, la prevenzione e il contrasto della criminalità, oltre alla gestione delle Forze di polizia. Questo nuovo disegno di legge si inserisce in un più ampio contesto di strategie volte al rafforzamento della sicurezza nazionale e alla prevenzione del disagio giovanile, tematiche già al centro di precedenti iniziative legislative.

Il testo, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, intraprenderà ora il suo iter parlamentare. Sarà necessario il passaggio e la definitiva approvazione da parte delle Camere per la sua conversione in legge e la conseguente entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di sicurezza.