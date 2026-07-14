Il Consiglio regionale della Toscana si prepara ad approvare la prima legge sull'intelligenza artificiale (IA). La notizia, del 14 luglio 2026, segna un momento chiave per la regolamentazione del settore. La proposta della Giunta regionale mira a definire un quadro per l'utilizzo e lo sviluppo dell'IA in Toscana. Prevede un osservatorio regionale sull'IA per monitorare l'applicazione delle tecnologie in sanità, PA e imprese, promuovendo iniziative formative e informative.

Obiettivi e misure della legge sull'IA

La proposta nasce dall'esigenza di regolamentare un settore in rapida evoluzione, con attenzione agli aspetti etici e alla tutela dei dati personali.

Enfatizzando trasparenza e sicurezza nell'adozione di sistemi IA. Tra le misure, è prevista la possibilità di avviare progetti pilota in collaborazione con università e centri di ricerca toscani.

Il percorso legislativo include la discussione in aula e l'esame degli emendamenti. Il presidente della Regione Toscana ha dichiarato: "Questa legge rappresenta un passo importante per assicurare uno sviluppo responsabile dell'IA a livello locale", sottolineando l'impegno regionale.

Il ruolo del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana è l'organo legislativo che approva le leggi regionali, incluse quelle su innovazione e nuove tecnologie. Assicura la validità delle normative sul territorio toscano e disciplina materie come sanità, istruzione, sviluppo economico. La proposta sull'IA si inserisce nelle iniziative regionali per favorire la trasformazione digitale e il progresso tecnologico, tutelando diritti e partecipazione.