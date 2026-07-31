I parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), del Movimento 5 Stelle (M5s) e del Partito Democratico (Pd) hanno rilasciato una nota congiunta per esprimere la loro ferma condanna in seguito al diniego di accesso alle documentazioni relative al cosiddetto caso Delmastro/Caroccia. La decisione, che ha impedito la consultazione delle chat di Delmastro, è stata assunta dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dopo un'attesa di due ore da parte dei rappresentanti dei tre gruppi parlamentari.

Nella loro dichiarazione ufficiale, le forze di opposizione hanno qualificato la scelta del Presidente Fontana come una "gravissima lesione delle prerogative parlamentari".

Tale affermazione sottolinea la percezione di un attacco diretto alle funzioni di controllo e verifica che spettano ai membri del Parlamento. La nota prosegue con una chiara avvertenza: "ci riserviamo di agire in ogni sede a tutela delle nostre prerogative parlamentari e della dignità e autonomia dell'istituzione, oggi offesa da chi più di ogni altro dovrebbe garantirla". Questo passaggio evidenzia la determinazione dei gruppi a difendere l'integrità e l'indipendenza dell'organo legislativo, ritenendo che la decisione di Fontana comprometta i principi fondamentali della rappresentanza democratica.

La contestazione delle opposizioni sul caso Delmastro

La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di richieste di trasparenza e accesso agli atti da parte delle opposizioni, in particolare in relazione al caso che coinvolge il sottosegretario Andrea Delmastro e la gestione di alcune comunicazioni interne.

Secondo quanto dettagliato nella nota congiunta di Avs, M5s e Pd, la scelta di impedire l'accesso alle chat è stata una decisione diretta del Presidente della Camera. I parlamentari coinvolti hanno ribadito con forza che la mancata possibilità di consultare la documentazione richiesta costituisce, a loro giudizio, una palese violazione delle prerogative proprie dei membri del Parlamento. Questa iniziativa degli esponenti delle opposizioni si colloca in una fase particolarmente delicata dei lavori parlamentari, dove la richiesta di piena trasparenza sugli atti relativi al caso Delmastro/Caroccia è diventata un punto focale del dibattito politico.

Trasparenza istituzionale e difesa delle prerogative parlamentari

Il caso Delmastro ha catalizzato l'attenzione di diversi gruppi parlamentari, che hanno incessantemente richiesto chiarimenti e la possibilità di accedere agli atti pertinenti. L'obiettivo dichiarato è garantire il pieno e corretto esercizio delle funzioni di controllo e verifica che sono intrinseche al ruolo del Parlamento. In questa cornice, la questione della trasparenza è stata reiterata con enfasi anche da altri esponenti politici, i quali hanno unanimemente sottolineato come l'accesso agli atti sia un elemento imprescindibile per il funzionamento ottimale e la credibilità delle istituzioni democratiche. La Camera dei deputati, in conformità con il proprio regolamento, è preposta a disciplinare le modalità di accesso ai documenti e a tutelare le prerogative dei parlamentari, assicurando il rispetto delle procedure stabilite per la consultazione della documentazione ufficiale. La denuncia delle opposizioni solleva dunque interrogativi sulla corretta applicazione di tali principi in questa specifica circostanza.