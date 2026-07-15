Il governo è determinato a proseguire il proprio mandato nonostante la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Lo ha ribadito il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo a Start su Sky TG24.

"Vogliamo andare avanti"

"Noi non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo e siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese", ha dichiarato Ciriani, rispondendo a una domanda sulle conseguenze politiche del voto parlamentare.

Il ministro ha sottolineato che l'esecutivo è pronto a proseguire la propria attività.

Il caso dei franchi tiratori

Ciriani è poi tornato sull'esito della votazione, facendo riferimento ai cosiddetti franchi tiratori.

"I franchi tiratori sono stati 20 o 25, cambia poco se siano stati 20 o 25, è abbastanza indifferente. Ma se sono mancati 20-25 qualcuno ha ovviamente votato diversamente da come indicato dalla maggioranza", ha affermato.

Il ministro ha precisato di non avere elementi per individuare i responsabili del voto difforme.

"Non ho le prove, è impossibile sapere chi ha votato a favore e chi contro, anche per quanto riguarda Futuro nazionale. Sapevamo che molti partiti erano contrari alle preferenze, ma noi rivendichiamo questa battaglia e abbiamo provato a convincere i nostri alleati", ha concluso.