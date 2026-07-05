Giuseppe Conte ha annunciato la conclusione del percorso Nova, l'iniziativa di democrazia partecipata promossa dal Movimento 5 Stelle, che si terrà a Milano il 19 e 20 settembre. L'evento finale segnerà il culmine di un ampio processo di ascolto e coinvolgimento dei cittadini, volto alla stesura di un programma di governo condiviso.

La tappa finale a Milano: un progetto con i cittadini

La città di Milano ospiterà la tappa conclusiva di Nova, un momento cruciale che rappresenta la sintesi di un percorso iniziato con l'ambizioso obiettivo di redigere un progetto di governo insieme ai cittadini.

Conte ha ribadito l'importanza di questo approccio, affermando che il progetto è stato scritto "con i cittadini, ascoltando le loro proposte e raccogliendo le loro idee". Il leader del Movimento 5 Stelle ha evidenziato la vasta partecipazione di persone che, attraverso incontri, dibattiti e consultazioni pubbliche, hanno contribuito attivamente alla definizione delle linee programmatiche.

Nova: un esperimento di democrazia partecipata

Il progetto Nova è stato concepito come un vero e proprio esperimento di democrazia partecipata, mirato a coinvolgere direttamente la cittadinanza nella formulazione delle direttive per un futuro programma di governo. L'iniziativa si è sviluppata attraverso molteplici tappe disseminate su tutto il territorio nazionale, con l'intento primario di raccogliere proposte e suggerimenti concreti provenienti dalla società civile.

Il Movimento 5 Stelle, ideatore e promotore di questa iniziativa, ha sottolineato come Nova si configuri come una delle più significative e ampie esperienze di consultazione popolare realizzate in Italia negli ultimi anni.

Attraverso Nova, il Movimento 5 Stelle ha inteso "dare la parola all'Italia", costruendo una narrazione collettiva di democrazia partecipata. Il percorso ha visto l'organizzazione di assemblee, incontri territoriali e l'utilizzo di piattaforme digitali, strumenti che hanno permesso a cittadini provenienti da ogni regione di esprimere liberamente le proprie opinioni e di contribuire fattivamente alla stesura del progetto di governo. Questo documento finale sarà ufficialmente presentato al termine della due giorni milanese, rappresentando il frutto di un impegno collettivo.