Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso una chiara posizione su due temi di grande rilevanza sociale ed etica: l'aborto e il fine vita. L'intervento è avvenuto il 2 luglio 2026, durante una dichiarazione pubblica in cui De Luca ha enfatizzato l'importanza di preservare il carattere laico dello Stato italiano nell'affrontare questioni di tale delicatezza.

La posizione di De Luca su aborto e fine vita

Vincenzo De Luca ha sottolineato che, su argomenti complessi come l'aborto e il fine vita, è imprescindibile "riconfermare il carattere laico dello Stato".

Il presidente della Regione Campania ha ribadito che le istituzioni devono affrontare questi temi senza condizionamenti ideologici o religiosi, ponendo al centro il rispetto delle leggi vigenti e la tutela dei diritti dei cittadini. De Luca ha inoltre evidenziato la necessità di garantire che le scelte individuali siano protette all'interno di un quadro normativo trasparente e rispettoso della pluralità delle posizioni esistenti nella società.

Il ruolo delle istituzioni nel dibattito etico

Il presidente ha richiamato l'attenzione sul ruolo cruciale delle istituzioni pubbliche, affermando che il "carattere laico dello Stato" rappresenta un principio fondamentale da salvaguardare, specialmente quando si toccano temi che coinvolgono la libertà personale e i diritti civili.

De Luca ha invitato a mantenere un approccio basato sul rispetto delle norme e sulla salvaguardia delle scelte individuali, scongiurando derive che possano compromettere la neutralità delle istituzioni su questioni così etiche e sensibili.

Le dichiarazioni di De Luca si inseriscono in un dibattito nazionale che vede coinvolte diverse realtà istituzionali e associative, con posizioni articolate su aborto e fine vita. Il presidente campano ha scelto di rimarcare la necessità di un confronto sereno e rispettoso delle diverse sensibilità, richiamando la funzione dello Stato come garante della laicità e dei diritti fondamentali dei cittadini.