Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha manifestato la sua apertura a una possibile candidatura a sindaco di Trieste per le elezioni del 2027. L'annuncio è giunto il 4 luglio 2026, durante la presentazione del nuovo numero della rivista IES, in un dialogo pubblico con il giornalista Giovanni Marzini. Fedriga ha risposto a una domanda sul suo futuro politico, bilanciando la guida della città con un maggiore impegno nella Lega.

Le considerazioni di Fedriga sulla potenziale candidatura a sindaco

Durante l'incontro, Massimiliano Fedriga ha definito la scelta tra la guida di Trieste e un ruolo più incisivo nel partito come “problemi di cuore”.

Ha evidenziato il suo profondo legame con la Lega, che lo ha “cresciuto” fin dall'iscrizione a quindici anni. Operativamente, Fedriga ha dichiarato: “non c’è dubbio che sceglierei la città”. Ha motivato questa preferenza spiegando che l'amministrazione cittadina gli “piace” e che, dopo l'esperienza da presidente di Regione, la gestione locale è “molto più operativa” e offre “molte più soddisfazioni”, permettendo di “vedere concretamente quello che si fa”. Ha però precisato l'importanza del suo impegno politico: “È chiaro però che dall’altra parte, se la mia forza politica avrà bisogno, non posso negarmi, perché se io oggi sono qua è perché la Lega mi ha dato questa opportunità”.

Il duplice impegno: amministrazione locale e ruolo nel partito

Fedriga ha inoltre espresso la speranza di aver dimostrato ai cittadini, nel corso degli anni, la sua capacità di “amministrare la cosa pubblica”. Sull'ipotesi di una candidatura a sindaco o di un impegno rafforzato nel partito, ha ribadito con fermezza: “sono due impegni ai quali non mi sottrarrei”. Non ha escluso la possibilità di conciliare entrambi i ruoli, affermando: “Magari posso farli entrambi”.

Massimiliano Fedriga è presidente della Regione Friuli Venezia Giulia dal 2018. La Regione Friuli Venezia Giulia è un ente territoriale con significativa autonomia statutaria e amministrativa, dotata di proprie competenze legislative e amministrative, come stabilito dal suo Statuto speciale. In questo contesto, Trieste, capoluogo regionale, riveste un ruolo cruciale come importante centro amministrativo e politico per l'intera regione.