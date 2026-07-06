Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha aperto alla possibilità di una candidatura a sindaco di Trieste. L'annuncio è avvenuto durante la presentazione del nuovo numero della rivista IES, in un dialogo con il giornalista Giovanni Marzini. Interrogato sul suo futuro politico nel 2027, tra un maggiore impegno nella Lega o la guida della città, Fedriga ha definito entrambe le opzioni «problemi di cuore», ricordando di essere iscritto alla Lega da quando aveva quindici anni e il profondo legame con la formazione politica che lo ha cresciuto.

Fedriga ha chiarito che, se dovesse scegliere in base alle preferenze operative, opterebbe per la città. «Non c’è dubbio che sceglierei la città – ha dichiarato – perché mi piace, e dopo l’esperienza da presidente di Regione, la parte amministrativa è molto più operativa e ti dà anche molte più soddisfazioni, perché vedi concretamente quello che fai». Ha però bilanciato questa inclinazione con la lealtà verso la sua forza politica: «Se la mia forza politica avrà bisogno, non posso negarmi, perché se io oggi sono qua è perché la Lega mi ha dato questa opportunità». Il governatore ha aggiunto di sperare di aver dimostrato ai cittadini la propria capacità amministrativa e, sulle due ipotesi, ha concluso: «Sono due impegni ai quali non mi sottrarrei.

Magari posso farli entrambi».

Il dibattito sul futuro politico

Le affermazioni di Fedriga sono emerse durante l'evento IES con Giovanni Marzini. In tale contesto, il presidente regionale ha ribadito il suo interesse per l'attività amministrativa locale, evidenziando come l'esperienza alla guida della Regione gli abbia fatto apprezzare la concretezza dei risultati pubblici. Il suo profondo legame con la Lega e la lunga militanza restano fattori cruciali nelle sue future scelte politiche.

La Regione Friuli Venezia Giulia e il capoluogo Trieste

La Regione Friuli Venezia Giulia è una delle regioni a statuto speciale dell’Italia nord-orientale. L’ente esercita competenze legislative, amministrative e finanziarie in numerosi ambiti, tra cui sanità, istruzione, trasporti e sviluppo economico.

Il presidente della Regione è l’organo esecutivo principale, incaricato di coordinare le politiche regionali, promuovere lo sviluppo del territorio e assicurare il funzionamento degli enti locali. Trieste, capoluogo, ricopre un ruolo centrale nelle dinamiche amministrative e politiche regionali.